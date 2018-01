El actor Dani Rovira es conocido —además de por sus dotes interpretativas— por su labor en numerosas causas solidarias.

Rovira tiene una sección en El Hormiguero (Antena 3) en la que trata de buscar hogar a perros abandonados. Además, el cómico colabora con la fundación Ochotumbao junto con la actriz Clara Lago. Ambos participan en proyectos solidarios con la intención de llevar su causa a muchos lugares de España con un espectáculo de improvisación llamado Improviciados.

El actor ha aprovechado su sección en el programa de Pablo Motos, Amores Perros, para contar la que ha definido como "el caso más cruel que se ha cruzado nunca".

"Nueve años sola, atada en una azotea. Es para echarse a llorar. De los casos más crueles que me he cruzado nunca. Tuve que currármelo mucho para que confiara en mí, porque me recibió con mucho miedo. Suerte, preciosa", escribe.