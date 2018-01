"¿Es que no te gustan las mujeres?": el vídeo viral de un chico hablando sobre acoso y machismo

No es la primera vez que el youtuber Moi Camacho es aplaudido por sus reflexiones sobre el machismo. En esta ocasión, ha publicado un vídeo hablando sobre el acoso que sufren las mujeres por la calle. Las imágenes acumulan ya más de 200.000 reproducciones en Facebook y ha sido compartido más de 6.000 veces.

"¿No te gustan las mujeres o qué? Es que si ves a una por la calle y no le dices nada... Pues no sé. No me importa que ella no te conozca. Si ha salido a la calle es para que la piropee alguien como tú", comienza ironizando Moi Camacho en su vídeo. "Si vas en coche y no se te ocurre nada original, al menos pítale (...) raro será que no se gire y te pida tu teléfono", continúa.

"La paradoja de los que creen que demuestran que aman tanto algo, o a alguien, que intentan destruirlo. El machismo no es la única, en este país tenemos bastantes ejemplos generales, y otros bastante particulares", ha escrito el joven en la descripción de su vídeo en Youtube. Al final de la grabación añade una reflexión: "Si actúas así porque una vocecita te da estos consejos tan lamentables, busca ayuda médica. Porque eres un imbécil y te falta un tornillo. Y si no tienes ninguna vocecita, pero crees que demuestras lo mucho que te gustan las mujeres molestándolas, acosándolas o asustándolas... Sencillamente eres un imbécil".