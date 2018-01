Los fans de First Dates han sentido este miércoles que su corazón se rompía ante el relato que ha hecho una de las comensales. Isabel tiene 62 años pero ha revelado que nunca ha tenido novio porque se ha dedicado a cuidar de su madre toda su vida.

Isabel quiere despedirse de la soledad y encontrar por fin la felicidad. Su cita será con Pedro #FirstDates549https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/0Tc67Y4kkd — First dates (@firstdates_tv) 31 de enero de 2018

"Nunca me he enamorado, ni conozco el amor. Siempre he estado con mi madre y no he tenido novio ni marido. Ahora ha muerto y siento que llevo 10 años de retraso. Quiero pasar mi vida con alguien, me han dicho que los abrazos sientan muy bien al estado de ánimo. Quiero ser feliz", ha pedido sencillamente.

Su madre falleció hace 20 meses, lo que la ha mantenido desconectada durante décadas. Encima, desde que la perdió, sus experiencias amorosas no han sido nada buenas. "Me han dejado porque tampoco tengo experiencia en el sexo", ha lamentado.

Los fans del programa han estallado de ternura y querían que le tocara una buena cita. Su compañero, Pedro, no ha cuajado: ha tenido malos rollos con un divorcio y ella lo veía "demasiado triste".

Isabel se ha dado cuenta de que Pedro no está muy por la labor de una segunda cita #FirstDates549https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/BCTz2BdLGb — First dates (@firstdates_tv) 31 de enero de 2018

Los fans también, y han exigido una segunda oportunidad para ella.

La historia de Isabel es de lo más triste que he oído nunca. Ojalá salga de aquí con el amor o un polvazo, o las dos cosas.#firstdates549 — javier fernández (@javierfflores) 31 de enero de 2018

#FirstDates549

Isabel te mereces lo mejor que te pueda pasar ..esa cara de emoción por empezar a vivir , no se me va a olvidar nunca , princesa. — carlos (@walass74) 31 de enero de 2018

Isabel... espera PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS FAN ABSOLUTA...Pedro, vete a plantar tomates, amargaoooooo #firstdates549 — Pomodora de Łempicki (@Pomodoradora) 31 de enero de 2018

Yo creía que había tenido un día complicado y luego oyes la vida de Isabel #FirstDates549 — PinkCopper (@estherlluis) 31 de enero de 2018

#FirstDates549 vaya madre castradora habrá tenido isabel, q comenzo a vivir cuando se murio... 😢 suerte guapa vive!! — Reflejada🇦🇷🇪🇸 (@Reflejada1) 31 de enero de 2018

"Un compañero para caminar de la mano." Qué bonito, Isabel. Eso es lo que deberíamos buscar todos. #firstdates549 — Pris do (@DoPrisDo) 31 de enero de 2018

Ni un twitte malo a Isabel que sino os capo a tod@s #FirstDates549pic.twitter.com/fix6benn1x — Omar Rais عمر رايس (@omar_rais) 31 de enero de 2018

Movimiento SOCIAL PARA QUE ISABEL VUELVA AL PROGRAMA Y LE TRAIGAN A OTRO SEÑOR ADORABLE #FirstDates549 — CamilaFlamenca💃🦋 (@CamzEstrabaoSp) 31 de enero de 2018

#FirstDates549 pobreta, ojalá le toque un buen hombre!! Si es que dan ganas de abrazarla vaya pic.twitter.com/vbt08MZG9N — ironik mode ON (@soy1edu) 31 de enero de 2018

#FirstDates549

Isabel quiere vivir y le traen a un puto zombie hortelano. No me jodas!!!. — YEIKO Sabirra (@LesojS) 31 de enero de 2018

Isabel es la persona más Adorable que he visto en TV nunca #FirstDates549 — 🎄🎁Skeletor🎁🎄 (@Sinchancletilla) 31 de enero de 2018

#FirstDates549 Isabel. Un ejemplo de mujer hija entregada y sacrificada para el cuidado de otros pero no de ella misma. Ojala le vaya bonito... Ya es tiempo — Ana (@anaminamina) 31 de enero de 2018

¡Incluso el presentador, Carlos Sobera, se ha despedido de Isabel con un abrazo!