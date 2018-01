La literaria respuesta de Rufián tras los SMS de Puigdemont

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha escrito un escueto tuit tras los mensajes desvelados en exclusiva por El Programa de Ana Rosa (Telecinco).

El espacio televisivo de Ana Rosa ha publicado unos SMS de Carles Puigdemont dirigidos a Toni Comín, exconseller de Sanidad de la Generalitat, en los que aseguraba que el Gobierno de Mariano Rajoy había ganado la batalla por el procés.

Puigdemont ha reconocido que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios lo han "sacrificado" como candidato después de que el "plan de Moncloa" haya "triunfado".

Tras esta noticia, Rufián ha respondido en Twitter con un: "Y cuando despertaron, los 70 diputados seguían ahí", en referencia al famoso microrrelato del escritor Augusto Monterroso, que decía: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".

Y cuando despertaron, los 70 diputados seguían ahí. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 31 de enero de 2018