La respuesta de Eva González a un independentista que acusa a los andaluces de "trabajar tres meses"

La presentadora y modelo Eva González ha mostrado su indignación en Twitter tras ver el vídeo viral de un supuesto independentista que, con argumentos de lo más xenófobos, carga contra los andaluces y los extremeños.

Este es el vídeo y a continuación transcribimos lo que argumenta su protagonista:

No sé ni lo que es un andaluz, hulio... pic.twitter.com/PmlYlqrKle

"Porque claro, los andaluces son muy 'salaos', como dicen ellos. Pero después no tienen nada de respeto. Eso sí: para cobrar el dinero del PER y trabajar tres meses y estar nueve meses viviendo la vida de bar en bar son muy válidos. Mientras, nuestros payeses están sudando día a día su sueldo. Porque ya me diréis lo que ha de vender Extremadura en el mundo, porque tiene un turismo y unas empresas que dan miedo. Eso sí: las pagamos los catalanes, ¿eh?".