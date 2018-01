Solo un actor de 'Glee' se ha acordado de Mark Salling tras su muerte

Tras la muerte del actor de la serie Glee Mark Salling, pocos han sido los intérpretes que han decidido rendirle homenaje en las redes sociales, probablemente por las acusaciones de posesión de pornografía infantil que recaían sobre él. Uno de los que le ha mostrado su cariño ha sido Matthew Morrison —el profesor de música Will Schuester en la serie—, que ha compartido una imagen en Instagram junto a Salling y al también fallecido Cory Monteith, Finn Houdson en la ficción.

Si no puedes ver la fotografía pincha aquí.

El actor no ha escrito ningún tipo de comentario, más allá de añadir un emoticono de tristeza y dos angelitos. Algunos otros miembros del reparto de la producción de 20th Century Fox como Jacob Artist, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale o Heather Morris han mostrado su apoyo dándole me gusta a la fotografía o comentando con un emoji de corazón.

El productor y primer coordinador musical de Glee, Tim Davis, también ha mostrado su pésame a la familia de Salling en Twitter pidiendo a los usuarios de esta red social que "dejen de provocar más daño a la familia", sin justificar de ninguna manera los delitos de pornografía infantil de los que se le acusaba al actor.

Let me be clear. Having compassion for #MarkSalling in no way minimizes his crimes, nor does it minimize the pain and devastation of the victims of those crimes. I'm just saying stop adding to his family's pain. This was their son. If you're without sin, feel free to cast stones.