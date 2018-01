Pierde la prótesis del brazo de su bebé en Sevilla y lo que sucede en Twitter te devolverá la fe en el ser humano

Un tuitero (@lmescu) ha publicado un tuit informando de que este martes ha perdido en Sevilla la prótesis de brazo de su hijo de 8 meses.

El mensaje, en el que se muestra una imagen de la pieza perdida, el itinerario que siguió y la bolsa en la que estaba metida ha generado un auténtico aluvión solidario que ha llevado a que el mensaje viralice en pocas horas:

Hola, necesito ayuda. He perdido la prótesis de brazo de mi hijo en Sevilla, entre el Hospital Virgen del Rocío y la facultad de Biología (camino hecho en moto por Cardenal Illundain). Por favor difundid, es muy importante.

Pese a los más de 25.000 retuits que ya tiene el mensaje, el tuitero ha informado esta misma mañana de que aún no ha aparecido la prótesis:

Buenos días, gracias a todos por la difusión. Aún no ha aparecido la prótesis que perdí ayer #30Ene a las 13:30 en Sevilla (zona de Cardenal illundain-Reina Mercedes). Dejo aquí foto del anuncio de alerta, Bolsa donde iba e itinerario que hice. Gracias de nuevo. pic.twitter.com/SZl9qigQFG

Sin embargo, no han faltado aquellos que, desde sus más humildes posibilidades, se han ofrecido a ayudar al padre en el caso de que, finalmente, no apareciese la prótesis:

Si por desgracia no aparece escríbeme y le hago una nueva en 3D. ¡Mucha suerte!

Por qué no habrá más gente como vosotros en el mundo? Así todo iría muchísimo mejor 💪

Me alegra mucho ver que hay gente solidaria y buenas. Sois estupendos. Suerte, espero que la encuentres!!! RT

Hola, he preguntado por Cardenal Ilundain y nadie la ha visto, me dicen que van a ir preguntando a los vecinos y porteros de la zona, he barrido la calle y nada, cuándo se perdió exactamente?