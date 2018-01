La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha tenido un agrio encontronazo con el director del diario ABC en Sevilla, Álvaro Ybarra, después de que el periodista afease a la dirigente política que ni su formación ni IU acudiesen al acto de homenaje de este martes al edil Alberto Jiménez Becerril y a su mujer, asesinados hace veinte años por ETA: "Su ausencia les delata".

Ni Podemos ni IU han acudido en Sevilla al acto de homenaje al edil Alberto Jiménez Becerril y a su mujer Ascen, asesinados hace veinte años por ETA. Su ausencia les delata. — AlvaroYbarraPacheco (@aybarrapacheco) 29 de enero de 2018

Las palabras de Ybarra han indignado a Rodríguez, quien con visible enfado, ha explicado sus motivos en Twitter al informador:

Estimado señor Ybarra. Acudimos cada año. Este año se hace en dos días por la agenda del premiado. En el día de ayer no estuvimos por un imprevisto que conoce la Fundación. El homenaje será hoy y estaremos allí como siempre. Pregunte antes mejor, señor, que es usted periodista. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 30 de enero de 2018

Las palabras de Rodríguez no han conformado al periodista:

Usted lo único que hace es confirmar lo que cuenta hoy ABC: ayer no estaban en el salón plenario del Ayuntamiento. Si hoy van al acto de Don Remondo me alegraré mucho. — AlvaroYbarraPacheco (@aybarrapacheco) 30 de enero de 2018

El tono del intercambio de pareceres ha empezado a subir cuando Rodríguez ha calificado de "desconcertante" que el periodista interprete que no acudieron al acto "por ser proetarras".

No era el homenaje a los asesinados. Era una entrega de premios anual que hace la Fundación a la que solemos acudir menos ayer por un imprevisto. Hoy estamos en el homenaje como cada año. Usted interpreta en su tuit que no acudimos por ser proetarras 😶 Resulta desconcertante. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 30 de enero de 2018

Por cierto, que llevo toda la mañana intentando hablar con usted de esta información en su medio sobre nosotr@s para contrastar. No sé, por decoro mínimo, y cuando usted pueda, me llama si tiene un ratito y si no pues nada, que tenga buena mañana. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 30 de enero de 2018

La bronca ha subido varios peldaños cuando Ybarra, hablando de tú a Rodríguez, la ha acusado de tener un "ejército de trolls":

Cuando tu ejército de trolls anónimos deje de insultarnos al periódico y a mi, hablamos de lo que quieras.— AlvaroYbarraPacheco (@aybarrapacheco) 30 de enero de 2018

En este punto, Rodríguez ha estallado y, en tono muy duro, ha sentenciado: "No me tutee, yo no le he tuteado y a diferencia de usted soy una representante electa y por tanto una autoridad".

Yo no he pensado que usted tuviera un "ejército de trolls anónimos" por las cosas que han escrito debajo de su primer tuit, muy muy duras por cierto, por eso quería hablar con usted pero veo que está completamente posicionado contra nosotr@s. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 30 de enero de 2018