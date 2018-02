Andreas Pereira fue el jugador más perjudicado de la primera parte del partido de ida de semifinales de Copa del Rey entre el Barça y el Valencia. El brasileño sufrió una violenta entrada de Sergi Roberto y tuvo que ser sustituido en el descanso, tras pasar varios minutos cojeando sobre el terreno de juego.

El jugador del Barça atacó su posición y, al errar en el golpeo de balón, le clavó los tacos en el muslo. Fue sancionado con una tarjeta amarilla, y eso les pareció insuficiente a muchos de los espectadores del encuentro. Pero lo que les indignó fue la narración del incidente que hicieron los comentaristas de Telecinco: Manu Carreño y Kiko.

JAJAJAJJAJAJAJA Kiko Narvaez



- Oye Pereira está cojeando no sé que le habrá pasado, un golpecito o algo no?



Nada Kiko no ha sido nada, sólo que le han clavado los tacos en la pierna hace 5 minutos y vosotros poco menos que habéis dicho que no es ni falta pic.twitter.com/14LHphLpI9