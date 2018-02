Los eufemismos son una ayuda cuando se trata de abordar temas tabú, pero también pueden ser una trampa mortal para aquellos que no están familiarizados con "los otros nombres" de las cosas.

Es lo que le ha ocurrido al padre de Kiera. La joven le escribió un mensaje explicándole que había tenido que regresar antes a casa por "problemas con una señora".

I told my dad I went home early from work because of "lady issues" pic.twitter.com/xDSXQSBzYJ