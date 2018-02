La indignada carta de Rufián a Junqueras tras el "Moncloa triunfa" de Puigdemont

"Tenemos a 70 diputados otra vez. Tenemos un país ganado a pulso que defender. Tenemos todo esto y aún dicen que nos ganan". El diputado de ERC Gabriel Rufián ha escrito una carta al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, encarcelado desde el pasado noviembre por participar en el denominado 'procés' y en la declaración unilateral de independencia.

En su misiva, publicada en El Periódico un día después de la filtración de los SMS del expresident Puigdemont a Comín en los que reconocía que "Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado", Rufián escribe a Junqueras que "tenemos el recuerdo en la piel del cuero de sus porras. Tenemos la determinación de perderlo todo, por ganarlo todo".

"Tenemos un país que utiliza políticos para defenderse y no políticos que utilizan a un país para salvarse. Tenemos el valor de llamar gánster a gánsters", afirma antes de sentenciar: "Tenemos 100 por cada uno de los que encarcelan y encarcelarán. Tenemos más políticos en plazas que en palacios. Tenemos reyes de los que matan dragones por secuestrar a princesas y no de los que amenazan a pueblos por votar. Tenemos el peso de nuestras conciencias y no de nuestros bolsillos. Tenemos al otro por delante del yo. Tenemos el alma dorada. Tenemos dos millones de ilusiones. Tenemos memoria para dar y tomar".