Una discoteca desata la polémica por animar a "unirse a la manada" con imágenes como esta

Una discoteca de Cornellá (Barcelona) ha desatado la polémica por los carteles con los que ha anunciado su próxima fiesta, en los que anima a "unirse a la manada".

En los dos carteles señalados en redes sociales aparecen chicas ligeras de ropa y el llamamiento "únete a la manada" o "bienvenido a la manada". Dado que la discoteca se llama Elephant, parece que sus responsables han querido hacer el juego de palabras con la manda de elefantes, pero el término está tristemente marcado por el caso de la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016.

Eso es precisamente lo que han denunciado muchos en redes sociales, aunque otros han intentado explicar la razón del término:

HOLA???? Aquesta discoteca, que a Instagram es diu @phantofficialbcn, fa servir la frase "Únete a la manada" i aquestes imatges per donar-se bombo. És indignant o no? 😡 pic.twitter.com/md2q7NgzP3 — Anna Alfonso 🎗 (@AnnaAlfonsoC) 31 de enero de 2018

¿Hola? Esta discoteca utiliza la frase "Únete a la manada" y estas imágenes para darse bombo. ¿Es indignante o no?

Unete a la manada es una referencia a la comunitat de la discoteca, existeixi o no, peque es diu Phant de Elephant. Els elefants, molen, el nom de la discoteca mola i les manades d'elefants molen. Es absurdíssim criticar per la paraula "manada", que som grandets. — Axioma Krítico (@AxiomaKritico) 1 de febrero de 2018

Únete a la manada es una referencia a la comunidad de la discoteca, exista o no, porque se llama Phant de Elephant. Los elefantes molan, el nombre de la discoteca mola y las manadas de elefantes molan. Es absurdísimo criticar por la palabra "manada", que somos mayorcitos.

No, no és indignant. No li busquem tres peus a l'elefant... — Al (@Alcatalufo) 1 de febrero de 2018

No, no es indignante. No le busquemos tres pies al elefante.

Em sembla simplement vomitiu,masclista i denigrant. — Susana (@susana883) 1 de febrero de 2018

Me parece simplemente vomitivo, machista y denigrante.

El Ayuntamiento de Cornellà ha alertado a sus servicios jurídicos para presentar una demanda judicial contra los responsables de la discoteca y se ha comprometido a hacer un seguimiento de este establecimiento para asegurarse de que se respeta la legalidad y las leyes de igualdad y contra el odio y la discriminación, según han asegurado a Efe fuentes municipales.