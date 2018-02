Una niña de 12 años, principal sospechosa de un tiroteo en un instituto de EEUU

Cinco personas han resultado heridas en un tiroteo en una escuela de Los Ángeles (EEUU). La Policía ha detenido a una estudiante de 12 años como principal sospechosa.

El tiroteo tuvo lugar dentro de un aula de la escuela Sal Castro Middle School, en el distrito de Westlake, situado al oeste del centro de Los Ángeles.

Dos estudiantes de quince años fueron alcanzados por las balas. Según el Departamento de Bomberos, uno de ellos es un chico que recibió un disparo en la cabeza y su estado es crítico pero estable. La otra víctima es una joven que fue herida en la muñeca y cuya condición es estable.

Asimismo, el Departamento de Bomberos ha explicado que un adulto y dos estudiantes más sufrieron abrasiones o rozaduras no causadas por las balas. Las autoridades han asegurado también que se ha recuperado un arma en la escuela.

Un periodista ha relatado su conversación con el padre de la menor detenida, "asustado de que su niña tuviera una pistola, ya que la familia no tiene ninguna", y propone que quizá "se disparó por accidente". También admite haberse enterado este mismo jueves de que la arrestada sufría bullying.

