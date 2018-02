12 videoclips inspirados en películas

La música y el cine están muy relacionados. Son muchos los directores que se han animado a hacer videoclips o que comenzaron su carrera gracias a esta disciplina, también hay películas que son reconocidas por su banda sonora, por no hablar de los musicales... Sin embargo, hay una relación entre el cine y la música a la que no solemos prestar atención: la influencia cinematográfica en los videoclips.

Algunas referencias son más fieles que otras. Hay vídeos que copian un fotograma concreto, otros dedican un videoclip a recrear una cinta y los hay que recorren la filmografía de un director.

Los Red Hot Chili Peppers, Pereza, Jennifer Lopez o Blur son algunos de esos artistas que se han basado en películas míticas. Seguro que hay más de una referencia que desconocías.

Otherside de los Red Hot Chili Peppers y El gabinete del Dr. Caligari de Robert Weine (1920)

Arriba: Fotograma de 'El gabinete del Doctor Caligari' (1920). Abajo: Videoclip de 'Otherside' de Red Hot Chili Peppers (1999).

El grupo californiano Red Hot Chili Peppers se inspiró en el clásico del Expresionismo Alemán, El gabinete del Dr. Caligari, para el videoclip de Otherside (Californication). La influencia de esta película se mezcla con otras referencias a elementos cubistas característicos del artista neerlandés M. C. Escher o la obra de otros artistas futuristas.

Sin embargo, los directores del vídeo, Jonathan Dayton y Valerie Faris, han asegurado en varias entrevistas que la referencia de la cinta no es tan clara. "Nos inspiramos en Caligari, y también en otras del Expresionismo Alemán, aunque era importante evitar la película en sí porque tiene un estilo muy fuerte y específico y otros vídeos lo habían destrozado antes", declaró Dayton. Faris también afirmó: "Nos hemos fijado mucho más en los artistas de los años treinta, en las ilustraciones surrealistas y cubistas, que en las películas".

Material girl de Madonna y Los caballeros las prefieren rubias de Anita Loos y Joseph Fields (1953)

Arriba: Fotograma de 'Los caballeros las prefieren rubias' (1953). Abajo: Videoclip de 'Material girl' de Madonna (1984).

De una diva rubia a otra. Madonna ha hecho pública su admiración por Marilyn Monroe en numerosas ocasiones y lo ha demostrado en el videoclip de Material girl. Para hacer este trabajo, dirigido por Mary Lamber y que evoca a la película Los caballeros las prefieren rubias, comentó en una entrevista para The New York Mail que también se sirvió de la similitud con la actriz en cuanto a fenómeno social y a personalidad.

"Marilyn se convirtió en cierto modo en algo no humano y me veo reflejada en eso. También me identifico con la obsesión que había por su sexualidad. Hay cosas sobre su vulnerabilidad por las que siento curiosidad y me atraen", declaró en 1987 la cantante, quien además contó que el número musical, Diamond's are a girl best friend, en el que se inspira el videoclip,era su favorito.

The Universal de Blur y La naranja mecánica de Stanley Kubrick (1971)

Arriba: Fotograma de 'La naranja mecánica' (1971). Abajo: Videoclip de 'The Universal' de Blur.

Los videoclips de Blur están marcados por numerosas referencias cinematográficas. Por ello, Damon Albarn y compañía no podían dejar de hacer mención a una película de culto como es La naranja mecánica. El vídeo de The Universal, dirigido por Jonathan Glazer, recrea la escena introductoria de la cinta. En el bar, acolchado y blanco se sitúan distintos grupos de personas presas del alcohol y la lujuria, mientras que los miembros de la banda se sitúan en un sofá al fondo vestidos con una indumentaria similar a los cuatro protagonistas. Damon Albarn incluso usa lápiz de ojos y sonríe de la misma forma que Alex DeLarge.

The Kill de Thirty Seconds to Mars y El Resplandor de Stanley Kubrick (1980)

Arriba: Fotograma de 'El resplandor' (1980). Abajo: Videoclip de 'The kill' de 30 Seconds to Mars (1998).

En el vídeo del conjunto de Jared Leto se pueden ver numerosas referencias a la película de Stanley Kubrick. Desde la parte en que Leto lee que debe acudir a la habitación 6277 hasta los planos de los pasillos y las habitaciones del hotel, muy similares a las de la cinta. A su vez, el clip muestra el conflicto del cantante consigo mismo, algo que también le ocurre a Jack Nicholson en El Resplandor, que lee una y otra vez el mensaje: "Esto es lo que realmente soy".

Mr. Brightside de The Killers y Moulin Rouge de Baz Luhrmann (1980)

Arriba: Fotograma de 'Moulin Rouge' (2001). Abajo: Videoclip de 'Mr. Brightside' de The Killers (2004).

Lo curioso del vídeo de Mr. Brightside es que hay dos versiones: una europea, en blanco y negro donde el grupo de Brandon Flowers interpreta la canción, y otra estadounidense, en la que el cine deja su impronta. En el vídeo, inspirado en la película Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, el grupo aparece en un teatro vestido en su totalidad al estilo de los años 20 y donde también se da un triángulo amoroso entre una de las bailarinas, el actor Eric Roberts y el cantante de la banda.

I'm glad de Jennifer Lopez y Flashdance de Adrian Lyne (1983)

Arriba: Fotograma de 'Flashdance' (1983). Abajo: Videoclip de 'I'm glad' de Jennifer López (2002).

La carta de presentación de la canción I'm glad, del álbum This is Me...Then (2002), fue dirigida por el fotógrafo David Lachapelle y está claramente inspirada en la película de Adrian Lyne. Lopez viste prácticamente igual que Jennifer Beals, protagonista de Flashdance, y también tiene un papel similar: una bailarina exótica que trabaja por las noches. Además, no falta la escena en la que baila empapada en un bar.

Maureen Marder, en quien se inspiró la película, demandó tanto a Paramount Pictures —distribuidora de la cinta— como a Sony Corporation —responsable del videoclip— por violación de los derechos de autor.

Everybody hurts de R.E.M. y Fellini 8½ de Federico Fellini (1863)

Arriba: Fotograma de '8½' (1963). Abajo: Videoclip de 'Everybody hurts' de Jennifer López (1992).

Uno de los temas más reconocidos del grupo de Michael Stipe también tuvo un vídeo con clara inspiración cinematográfica. El videoclip de Everybody Hurts está basado en la escena del atasco con la que arranca Fellini 8½ de Federico Fellini. Los componentes de R.E.M. están atrapados en un atasco en el cruce de dos autopistas en la entrada de San Antonio (Texas, EEUU). En varios planos del vídeo se puede ver a personas dentro de sus automóviles y sus pensamientos subtitulados en la pantalla. Al final, todos dejan sus vehículos y caminan por la carretera.

Aproximación de Pereza y El club de la lucha de David Fincher (1999)

Arriba: Fotograma de 'El club de la lucha' (1999). Abajo: Videoclip de 'Aproximaciones' de Pereza (2009).

La música española también ha buscado inspiración en películas de culto para sus vídeos musicales. Uno de los grupos que más lo ha hecho es Pereza. Aproximación hace un guiño a El club de la lucha. Leiva y Rubén Pozo pelean sin camiseta sobre un ring ilegal improvisado, lo que recuerda a los combates protagonizados por Brad Pitt y Edward Norton.

Ellos no han confirmado la referencia directa a la cinta, pero sí que han admitido cierta inspiración. "La idea parte de películas con peleas que nos gustan mucho, como El club de la lucha. El tema va de una relación al límite y nos parecía una buena metáfora para una historia que es muy pasional y muy de sangre", declaró Leiva en una entrevista para Larioja.com.

Black Widow de Iggy Azalea ft. Rita Ora y Kill Bill Vol. 1 de Quentin Tarantino (2003)

Arriba: Fotograma de 'Kill Bill Vol.1' (2003). Abajo: Videoclip de 'Black Widow' de Iggy Azalea ft. Rita Ora (2014).

No es la única vez que Iggy Azalea utiliza el cine como inspiración para sus videoclips, ya lo hizo con Austin Powers en Problem o Priscila, Reina del desierto para Work. Sin embargo, uno de los homenajes más conocidos es el de la película Kill Bill: Volumen 1. En el vídeo, tanto Azalea como Rita Ora, que colabora en dicha canción, se enfundan un mono similar al de Uma Thurman en la cinta de Tarantino y cogen sus katanas para enfrentarse a un anciano asiático mientras la nieve cae sobre ellas. ¿No resulta familiar?

To the end de Blur y El año pasado en Marienbad de Alain Resnais (1961)

Arriba: Fotograma de 'Last year at Marienbad' (1961). Abajo: Videoclip de 'To the end' de Blur (2009).

El vídeo de To the end es otro ejemplo de la fijación cinematográfica de Damon Albarn y compañia. En él se imitan varias escenas de la película El año pasado en Marienbade incluso se inserta a los miembros de la banda en algunos planos de la cinta. Dirigido por David Mould y grabado en 1994 en Praga, en el vídeo también se pueden leer una serie de subtítulos aleatorios que no tienen que ver con la película.

Tonight, tonight de Smashing Pumpkins y Viaje a la Luna de Georges Méliès (1902)

YouTube/Warner Bros Arriba: Fotograma de 'Viaje a la luna' (1902). Abajo: Videoclip de 'Tonight, tonight' de Smashing Pumpkins (1995).

El grupo autor del éxito 1979 tenía claro que quería hacer una referencia cinematográfica en elvídeo de la canción Tonight, tonight, lo que no sabía era cuál. Al principio los directores del trabajo audiovisual, también en este caso Jonathan Dayton y Valerie Faris, buscaron ambientarlo en un musical de los años 30 con escenas surrealistas de bailarinas buceando y haciendo coreografías con copas de champán. La idea fue desechada cuando los Red Hot Chili Peppers publicaron el vídeo de Aeroplane, de una estética similar. Entonces, decidieron tomar una de las primeras películas de la historia del cine para hacer ese homenaje.

Everlong de Foo Figthers y Posesión infernal de Sam Raimi (1981)

Arriba: Fotograma de 'Posesión infernal' (1981). Abajo: Videoclip de 'Everlong' de Foo Fighters (1997).

Este vídeo, dirigido por Michel Gondry, llegó a estar nominado como Mejor vídeo de Rock en los MTV Video Music Awards de 1998. En él Dave Grohl y Taylor Hawkins son una pareja que tienen un sueño surrealista en el que luchan contra una invasión zombie, al igual que en la película Posesión infernal. Además se suceden varias alucinaciones, como que la mano de Grohl se agranda para golpear a los enemigos o que se despierte convertido en Sid Vicius.