Amaia de España ha conquistado a todos con sus actuaciones en Operación Triunfo. De Marisol al Shake it out de Florence and the Machine, profesores, jurado y público han caído rendidos al talento de la pamplonica.

Pero cantar no es su única virtud. Amaia ha protagonizado un momento mágico durante una clase con Javier Calvo y Javier Ambrossi, profesores de interpretación de la Academia.

Durante una clase con Los Javis, Amaia se puso en la piel de una de las protagonistas de Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar. Con esa clase, el usuario sopadefideos ha hecho un vídeo mezclando a Amaia con imágenes reales de la cinta y el resultado es maravilloso.