El aplaudido tuit de Errejón que recuerda lo que Sampedro le dijo a Évole sobre lo que están haciendo con TU miedo

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha recuperado un extracto de la entrevista que Jordi Évole le hizo en 2014 al escritor, economista y filósofo José Luis Sampedro, en la que reflexionaba sobre el miedo y su inmenso poder sobre las personas.

Le decía entonces Jordi Évole a Sampedro, en una charla que tuvo lugar en plena crisis económica, que "ahora, por la economía, prácticamente se justifica todo. Incluso, las últimas encuestas ya empiezan a decir que el ciudadano está aceptando los recortes e, incluso, los ve necesarios".

Sampedro, siempre clarividente, planteó un argumento que resume en pocas líneas la base de la sociedad en la que vivimos: el uso del miedo por parte de los poderosos para someter a los ciudadanos.

Afirmó Sampedro:

Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Gobiernan a base de miedo es muy eficaz. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, los azota, y entonces se dice eso que es tan grave de "virgencita, que me quede como estoy". El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante, el miedo es mucho más fuerte mire usted que el altruismo, que el amor, que la bondad. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión.

Évole, entonces, le preguntó al filósofo por esa idea repetida hasta el aburrimiento en crisis de que las actuales generaciones vivirán peor que sus padres. "Y ahora dicen vamos a ir a peor. ¿Ese mensaje es una trampa para que nos acostumbremos al recorte?", preguntó Évole.

Sampedro hiló su respuesta con su anterior argumento:

Es el miedo. Evole. Nuestros padres nos han dado miedo. Porque qué es vivir peor. No van a vivir peor que quienes vivíamos en el franquismo y estábamos en contra. O los que tuvimos que ir a la guerra por fuerza. Peor que eso no.

"¿Pertenecemos a una generación más temerosa nosotros, por ejemplo, que la suya?", cuestionó Évole.

Sampedro fue tajante:

No, no creo que más. Hay ya reacciones estimables. Que el 15M haya cruzado el océano, haya plantado sus tiendas junto a la catedral de San Pablo en Londres y en Wall Street. Ya está bien...Desde la primera infancia nos enseñan a creer lo que nos dicen las autoridades, padres, cura, etc.. y luego a razonar sobre lo que nos han dicho. No, la libertad de pensamiento es al revés. Primero razonamos y luego creeremos en lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos. Si no tenemos libertad de pensamiento la libertad de expresión no tiene valor.

Tras esta contundente exposición, el filósofo resumió en pocas palabras en qué consistió la crisis:

Han reducido la crisis a que hay países deudores y otros ricos acreedores. Y si tienen que recortar, renunciar a gastar... pero si no se gasta no se produce, hay que gastar en alimentación, consumo, diversión, y si se obliga a restringir sus economías con ahorros no podrán pagar. Algo mucho más grave que la crisis está en juego, y es la decadencia del sistema. El capitalismo está agotado, fue fantástico en le siglo XV, hizo grandes cosas, pero se creó para una situación del mundo que hoy ha cambiado.

