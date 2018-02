Meghan Markle ya tiene sustituta en 'Suits' y su cara te suena

Las competencias de la familia real no son compatibles con las apariciones en la pequeña pantalla. Por eso, Meghan Markle, que el próximo mes de mayo contraerá matrimonio con el príncipe Enrique de Inglaterra, ha tenido que abandonar Suits. La productora se ha apresurado en buscar otro personaje que supliese la salida de Markle de la serie y éste será interpretado nada menos que por la que fue Izzie Stevens en Anatomía de Grey, Katherine Heigl.

Heigl se quitará la bata de médico para ponerse el traje de abogada en la octava temporada, donde dará vida a Samantha Wheeler, un personaje que llenará el hueco de Rachel Zane, a la que interpretaba Markle en la serie. Esta nueva incorporación a Pearson Spectre Litt, según declara el autor de la serie a Deadline, busca romper para bien o para mal el orden establecido dentro de la empresa.

Heigl se ha mostrado emocionada con su nuevo fichaje por la serie, de la que se ha declarado fan. "He visto Suits desde el principio y me siento increíblemente afortunada de ser ese nuevo miembro de la familia", ha contado Heigl a Variety.

Por su parte, Aaron Korsh, creador de la serie, ha contado a Deadline que está deseando comenzar a grabar con ella y el resto del equipo. ​​​​​"En nombre de todo el equipo de Suits, estoy extraordinariamente emocionado de dar la bienvenida a Katherine Heigl a nuestra familia: siempre he sido una gran admiradora de su trabajo y me encantó descubrir que ella misma era una gran fan", ha detallado. "Estoy deseando que se incorpore al trabajo con el resto del elenco. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Harvey, Louis, Donna y Alex, ya que la misteriosa Samantha Wheeler es una amenaza directa a su status quo de la empresa".

Después de su salida de Anatomía de Grey y de la bronca de la actriz con la productora de Shonda Rhimes, muchos seguidores de la serie estaban deseando verla de nuevo en televisión. Aunque el pasado año participó en la serie Doubt, ésta se canceló el 12 de agosto, apenas seis meses después de su estreno.