El trágico goteo de muertes en el Mediterráneo continúa. Al menos 90 inmigrantes han muerto este viernes tras volcar el barco en el que navegaban por el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

