Nueve vídeos de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes que debes ver antes de los Goya

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes son los maestros de ceremonias. Los dos chanantes se encargan este sábado de amenizar la 32ª edición de los premios Goya. Eso se traducirá en risas. Uno y otro, juntos y por separado, llevan 15 años demostrado su capacidad para el humor.

Desde los inicios en La Hora Chanante hasta sus apariciones actuales en El Hormiguero y El intermedio pasando por su cameo en la película Spanish Movie o su papel en los Goya de 2009, que presentaron con Carmen Machi, o los sketches en los Goya de 2013, su carrera está plagada de chistes y también de personajes como El gañán (luego Marcial) de Ernesto Sevilla o las celebrities (que aumentan cada día) de Joaquín Reyes.

El currículo de ambos es largo, larguísimo, y lleno de grandes momentos. En El HuffPost hemos seleccionado los nueve que no te puedes perder antes de la gala de los Goya.

"Crepúsculo, un guión redondo. Un vampiro que va al instituto... ¿Nocturno? No, diurno"

El cine y los adolescentes, el monólogo más visto de Ernesto Sevilla, acumula más de 5,6 millones de reproducciones. Aquí puedes ver otros de sus monólogos en El Club de la Comedia.

"El otro día me dice mi mujer: 'Nos han regalado un juego de café'. ¿Qué juego, si son tazas y platos?"

Joaquín Reyes arranca su monólogo más visto en YouTube (más de 2,5 millones de reproducciones) planteándose varias sus dudas existenciales y termina contando sus secretos de infancia. Habló también de esa época de la vida en Tipos de niños.

Marcial: cómo deshacerte de un listo/cuñao

Gañán, su célebre personaje de La Hora Chanante, que se convirtió en Marcial en Muchachada Nui. Sus análisis de la vida de pueblo acumulan muchos adeptos. Este, el más visto, roza las 900.000 visualizaciones.

"Soy aerodinámico en la nariz... para que todo vaya como una centella"

A Joaquín Reyes no hay personaje que se le resista, en parte porque todas sus imitaciones las hace con acento manchego. Empezó haciendo Testimonios en La Hora Chanante, siguió con las celebrities en Muchachada Nui y ahora hace políticos en El Intermedio. Chuck Norris es su celebrity más vista, pero nos hemos quedado con éste de Miguel Indurain. Aquí, más vídeos de su paso por La 2 y laSexta.

Hijoeputa, hay que decirlo más

Netflix supo ver las posibilidades del famoso tema chanante y lo utilizó para la promoción de la tercera temporada de Narcos. Para algo era la expresión más usada por Pablo Escobar...

El juicio chanante a Maicol

Con la participación de Joaquín Reyes como Michael Jackson, Ernesto Sevilla como el abogado Blasín y Julián López en el papel de Vicentín. No eres un auténtico fan de los manchegos si no has visto este vídeo.

"¡Subid el IVA. El IVA es sagrado!"

Presentaron los Goya en 2009 con Carmen Machi y volvieron a subirse al escenario en 2013 para protagonizar varios sketches. El del Goya a la Mejor película jamás hecha es uno, el otro se centraba en las reivindicaciones de los actores, que pedían cosas como que Jose Coronado no se volviese a alisar el pelo en una película.

Zeus es hedonista

EnMuseo Coconut, Ernesto Sevilla era el hijo tonto y pijo de una rica coleccionista de arte (Carlos Areces). No tenía muchos dedos de frente, pero daba mucho juego.

La performance de Emilio

Probablemente el sketch más visto del programa chanante en Antena 3. Emilio lleva la voz cantante pero ojo a la intervención final de Onofre.

BONUS TRACK: los anuncios de los Goya