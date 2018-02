Por qué reducir el consumo de carne no es sólo bueno para tu salud

Muchas personas se habrán propuesto dejar de comer carne con el comienzo del año. Pero no siempre es fácil; por eso lo de ir reduciendo poco a poco su consumo es una buena idea.

En Reino Unido, por ejemplo, existe una iniciativa conocida como Veganuary (mezcla de vegan y january [enero]), que consiste en no comer carne durante el primer mes del año, y otra llamada Meat Free Mondays, por la cual los lunes son los días exentos de carne.

Otra opción es la dieta flexitariana, que cada vez cuenta con más adeptos. No es tan estricta como la vegetariana pero reduce considerablemente el consumo de animales: quienes la siguen sólo comen carne de forma ocasional; por ejemplo, los fines de semana.

La escritora de Londres Katie Teehan se decidió a probar el flexitarianismo hace un año y a día de hoy sigue una dieta vegetariana entre semana, sólo come pescado una vez a la semana y carne cuando le apetece mucho.

"Decidí reducir drásticamente mi consumo de carne por una mezcla de motivos éticos, medioambientales y de salud", cuenta Katie a la edición británica de HuffPost. "Ahora soy mucho más atrevida con lo que cocino. He descubierto que la comida asiática, como el curry, el ramen y los salteados, es superfácil de preparar sin carne. No parece que la estés 'sustituyendo' por verduras".

Me resulta muy fácil comer más de las cinco piezas de fruta y verdura recomendadas. La mayoría de los días llego a ocho o incluso diez. Katie Teehan, flexitariana

Esta nueva dieta no sólo le ha aportado originalidad en la cocina, sino también más salud. "Lo más positivo es que me resulta muy fácil comer más de las cinco piezas de fruta y verdura recomendadas. La mayoría de los días llego a ocho o incluso diez. Sigo comiendo carne si de verdad me apetece mucho, pero en general no la echo de menos", reconoce.