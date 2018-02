El motivo por el que Bryan Cranston no firmará más autógrafos

Bryan Cranston no puede más. El actor que dio vida a Walter White, el profesor de química más famoso del mundo, en la serie Breaking Bad, ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que asegura que no firmará más autógrafos porque se siente abrumado.

Friends,

After 18 years of signing everything for fans - I'm retiring. Overwhelmed by requests and I just can't do it anymore.

I love meeting fans and will personalize pix in person, but that's all. Thanks for your understanding. See you on the street - we'll take a selfie! Bryan