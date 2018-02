La emocionante actuación en 'Got Talent' que hizo llorar a Edurne

En la emisión de este viernes del programa de Telecinco Got Talent se ha vivido uno de los momentos más emocionantes de esta nueva edición. Tanto que hasta Edurne acabó hecha un mar de lágrimas, como ella misma dijo.

El motivo fue la historia de David, un concursante que se presentó con el nombre artístico de Kiara Show.

"¿Cuál es tu sueño David?", le preguntó Eva Hache antes de la actuación. "Mi sueño lo estoy cumpliendo esta noche. Llevo diez años en el mundo del espectáculo y después de tanto tiempo, por primera vez me va a ver actuar mi padre", explicó el concursante.

David contó que empezó a hacer espectáculos como drag queena escondidas de su padre. "Porque a él no le gustaba", admitió. Su madre, en cambio, siempre le ha apoyado aunque es cierto que al principio le costó mucho por la actitud de su padre. "Pero mi padre no me ha acompañado nunca, y es duro, ¿sabes?", aseguró el concursante.

Hasta ese momento. El padre de David por fin se encontraba sentado entre el público del teatro en el que se graba el programa y Risto Mejide decidió levantarse para ir a buscarlo y acompañarle a la mesa del jurado. "Le vas a ver entonces desde la primera fila", le dijo Risto mientras le cedía su asiento.

Con el padre y el hijo muy emocionados, comenzó la actuación. David empezó a cantar muy nervioso una versión de Yo no soy esa, una canción de Mari Trini, pero poco a poco se fue haciendo con la actuación y finalizó muy seguro de sí mismo.

Entre los aplausos del público, Risto le comunicó al padre que también le cedía su voto y su valoración. "Primero valora", le dijo Risto. "Qué te ha parecido la actuación?". El padre, muy emocionado contestó: "Estupenda. No me lo esperaba tan bien", lo que provocó las lágrimas del concursante.

"¿Te arrepientes no haberlo visto en estos diez años?", insistió Risto. "Sí", admitió el padre. "Pero bueno, ya no tiene solución", lamentó.

"Ha sido muy difícil, pero no pasa nada. Por muchos años que hayan pasado, este momento y esta persona maravillosa que es mi padre, han valido tantos años de sufrimiento. ¡No pasa nada, no pasa nada!", consoló David a su padre.

"¡Yo soy un mar de lágrimas ahora mismo! ¡No puedo más!", exclamó Edurne de repente, con la cara empapada. "Por favor, yo ahora mismo os amo a los dos. Vuestra historia me ha emocionado muchísimo", aseguró la cantante.

"¿Estás llorando Edurne?", quiso saber Jorge Javier. "¡Mucho, mucho!", afirmó.

"Este es uno de los momentos más bonitos que agradezco a Got Talent haber vivido. La magia del programa es esta, que pasen cosas como la que acaba de pasar", afirmó la cantante cuando recuperó la serenidad.

.@Edurnity se rompe en un mar de lágrimas: "Es uno de los momentos más bonitos que he vivido" https://t.co/9lUijVx2Yp — Got Talent España (@GotTalentES) 3 de febrero de 2018

Finalmente, el padre dijo sí con el voto de Risto, Jorge Javier y Edurne también dijeron sí. Solo Eva Hache dijo no, pero los tres síes le sirvieron a David para pasar a la siguiente fase.

En cualquier caso, David ya se había llevado el mejor premio de su vida. La aceptación de su padre como artista drag queen.

Puedes ver el momento completo pinchando aquí.