Las mejores frases de los Goya 2018

Las reivindicaciones feministas fueron las grandes protagonistas en la noche de los Goya. No solo los ganadores se sumaron a esta lucha, sino que también los encargados de entregar los premios aprovecharon su intervención para sumarse a las denuncias. Cristina Castaño, Paula Ortiz, Leticia Dolera o Santiago Segura decidieron saltarse el guion de la gala y lanzar un mensaje reivindicativo.

Aunque el papel de la mujer en la industria cinematográfica ha sido el tema predominante, algunos ganadores como Carla Simón, Eneko Sagardoy, Isabel Coixet o Javier Gutiérrez dedicaron sus palabras de agradecimiento para visibilizar a las personas con VIH, para manifestarse en contra del bullying y el paro en la industria cinematográficao apoyar a las personas mayores.

Recopilamos algunas de las frases más potentes que han dejado los discursos e intervenciones de esta edición de los Goya.

Eneko Sagardoy, Mejor actor revelación por Handia

"Va por ellos, por todas esas identidades incomprendidas, por esos cuerpos raros".

Leticia Dolera, directora y actriz

"Os está quedando muy bien la gala. Un campo de nabos feminista precioso".

Cristina Castaño, actriz

"Esta noche soy la encargada de presentar los Goya... o sea, no, perdón. Los Goya no. Los Goya este año los presentan dos hombres. No, perdón, está muy bien porque hasta ahora sólo lo había hecho uno".

Laura Gost, Mejor corto de animación por Woody and Woody

"Le dedico este premio a todas las estudiantes de cine, que sois cada vez más en las aulas".

Paula Ortiz y Leticia Dolera, directoras de cine

"Denuncio a toda la gente que ignora a la otra mitad, esa mitad acorralada, esa que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Nosotras somos la otra mitad: la mitad del mundo y la mirad de la imaginación".​​​

Carla Simón, Mejor dirección novel por Verano 1993

"Quiero dar muchas fuerzas a la gente que vive con el VIH, eso no tendría que tener ningún estigma. No pasa nada por vivir con el VIH".

Nora Navas, vicepresidenta de la Academia de cine

"Derrotando la superioridad de género derrotaremos el monstruo de la violencia contra las mujeres. Y debemos lograrlo todos juntos. Todas, juntas".

Isabel Coixet, Mejor dirección y Mejor guion adaptado por La librería

"Le dedico este premio a toda la gente que todavía compra libros, va al cine... A todas esas mujeres que compran entradas y hacen que todavía estemos aquí".

Santiago Segura, director de cine

"Vengo a entregar el premio a mejor actor de reparto, ya sabéis, como actriz de reparto pero cobrando un poco más".

Daniela Vega, actriz protagonista de Una mujer fantástica

"Rebeldía, resistencia y amor".

Javier Gutiérrez, Mejor actor protagonista por El autor

"Quisiera dedicarle este Goya a todos aquellos compañeros y compañeras que no tienen el privilegio y la suerte no solo de recoger premios, sino de que no les suene el teléfono y no tengan la mínima oportunidad de demostrar su talento. Ánimo y paciencia compañeros, va por vosotros".

Pepa Charro, La Terremoto de Alcorcón

"De 135 nominados, solo 30 son mujeres. No hay mujeres en música, en arte, en iluminación o en sonido y, por el mero hecho de ser mujeres, no estarán nominadas. Además, solo el 34% de los papeles protagonistas son interpretados por mujeres".

Leiva, Mejor canción original por La Llamada

"Le dedico este premio a mi compañera de camino: Maca García, que te quiero un montón".