VIRALES

Los Morancos reivindican la igualdad salarial en su último videoclip

Los Morancos se han vuelto a meter en la piel de Antonia y Omaíta, sus personajes más conocidos, para denunciar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Los hermanos César y Jorge Cadaval han publicado un nuevo videoclip en su cuenta oficial de Youtube en el que versionan la canción de Antonio Carmona 'Me encanta'. Los humoristas han llamado a su parodia 'Me tanga' y en ella aluden directamente al presidente del Gobierno y a su ya famosa respuesta al problema de la desigualdad salarial en una entrevista: "No nos metamos en eso ahora".