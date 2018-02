"Por culpa de esas feministas hemos perdido nuestro trabajo"

La Fórmula 1 ha anunciado esta semana que, a partir del próximo Mundial, desaparecerán las tradicionales azafatas en las carreras del campeonato, al entender que esta práctica está "claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales".

"Aunque la práctica de emplear azafatas ha sido un elemento básico de la Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no resuena con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula 1 y sus aficionados, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo", argumentó el director comercial de operaciones de la Fórmula 1, Sean Bratches.

El ejecutivo explicó que esta es una más de las decisiones planeadas para cambiar la F1. "Durante el año pasado analizamos una serie de áreas que sentimos que era necesario actualizar para estar más en sintonía con nuestra visión de este gran deporte", explicó en un comunicado.

Sin embargo, esta decisión ha caído muy mal entre algunas de las mujeres que ejercían esta profesión. Como es el caso de Lauren-Jade Pope, cuya queja se ha hecho viral en Twitter con más de 15.000 retuits:

Get me on @thismorning so I can defend us #gridgirls

Because of these feminists, they've have cost us our jobs! I have been a grid girl for 8 years and I have Never felt uncomfortable! I love my job, if I didn't I wouldn't do it! Noone forces us to do this! This is our choice! pic.twitter.com/PUWcyB5BeG