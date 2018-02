Todo el mundo está viendo lo mismo en esta foto de las Spice Girls

Es una de las fotos y de las noticias del año: la reunión de las Spice Girls en Londres.

Una quedada que Victoria Beckham compartió a través de su cuenta en Instagram, donde ha logrado más de 1,4 millones de 'me gusta' y que ha hecho las delicias de sus seguidores.

"Amo a mis chicas. Muchos besos. Emocionante", dice el texto que acompaña la publicación de Victoria Beckham, hecha un día después de que el diario británico The Sun publicase los detalles de la reunión —una reunión en casa de Geri a la que Victoria acudió en coche, Mel C andando y Mel B en avión desde Los Ángeles— y sacase a la luz las condiciones económicas del citado reencuentro.

Según este tabloide, cada Spice Girl cobrará 10 millones de libras (unos 11,4 millones de euros) por asistir a un programa de televisión en China, aparecer en un talent show, grabar un nuevo álbum de grandes éxitos y por los derechos de imagen.

Sin embargo, hay un detalle de la imagen que ha llamado la atención de muchos usuarios de las redes sociales: ¿qué es eso que hay encima del móvil que se ve a la izquierda?

Muchos se han aventurado a señalar que podría ser algún tipo de estupefaciente, aunque nadie ha confirmado tal extremo.

So even the spice girls love a line....

👀

👃🏼

_________ pic.twitter.com/CtiAGTzAKT — Kev Hayes (@MrKevJH) 3 de febrero de 2018

Me han sorprendido tres cosas de la foto de reunión de las Spice Girls: 1ª Lo increíblemente bellas que están 2ª Mel B es blanca 3ª La raya que hay pintada encima del móvil que está sobre la mesa pic.twitter.com/AQfTXC8oI0 — Malevo, Javier (@J_MALEVO) 2 de febrero de 2018

"I tell you what they want, what they really really want".... is to be more careful on where they leave sugar...I mean, what does a "phone with a line of sugar" taste like? #spicegirls@victoriabeckhampic.twitter.com/BaoxAYhSgS — Franky (@RangersFranky) 3 de febrero de 2018

Y'all are drooling over this Spice Girls pic but what about that cocaine line ready to go? Let's Party pic.twitter.com/LZoBTTIUf7 — Justin W (@IamJayDubs) 3 de febrero de 2018

i for one would rather see a spice girls comeback on cocaine than off cocaine, if those are the options pic.twitter.com/92vY9lQCLG — Matt McDonald (@mattjpfmcdonald) 3 de febrero de 2018

No es la primera vez que algo así le ocurre a un famoso. Kim Kardashian tuvo que zanjar en Twitter los rumores que apuntaban a que tenía cocaína sobre la mesa de su casa tras publicar un vídeo en Instagram en la que aparecían restos blancos sobre el mueble.

"No juego con rumores como estos, así que voy a terminar rápidamente. Es azúcar de los caramelos de mis hijos", dijo en un principio para, posteriormente, aclarar que tampoco era eso, sino vetas de la mesa de mármol.