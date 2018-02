Una anciana que acababa de obtener el carné cae con su coche por un barranco

Trini Cebrián tiene 84 años y se había sacado el carné de conducir en diciembre. Aprobó a la primera el examen teórico y el práctico sin ningún fallo. Entonces se convirtió en noticia. Y esta semana ha vuelto a protagonizar titulares pero por motivos diferentes. Los bomberos han tenido que rescatarla de un profundo barranco en el que cayó con su vehículo tras salirse de la carretera.

El suceso se ha producido este viernes a mediodía en una carretera de Alginet, en Valencia, y no ha habido más vehículos implicados. Trini ha sufrido heridas leves y ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario, según han informado a Efe fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Los bomberos de las localidades cercanas han acudido a socorrer a la conductora que había quedado atrapada en el interior del coche. Para rescatarla, los bomberos han tenido que poner a Trini en una litera que después han subido con cuerdas por una escalera.

En una entrevista con El País, Trini Cebrián, la conductora, ha asegurado que se encuentra bien y culpa del accidente a otro conductor. "No ha sido nada. Un coche me ha cortado el paso y me he salido de la carretera", ha explicado al diario, al que también ha asegurado que seguirá conduciendo incluso si el taller no puede reparar su coche. "Si hace falta, me compraré otro", ha afirmado.