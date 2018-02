El hilo de La Vecina Rubia sobre el cáncer que te hará soltar una lagrimilla

La Vecina Rubia ha emocionado a sus seguidores con el relato que ha compartido en su cuenta de Twitter por el Día Mundial Contra el Cáncer. Como si de un diario se tratase, la popular tuitera ha contado mediante un hilo cómo una persona cercana ha tenido que enfrentarse al diagnóstico de un tumor.

Mejor que lo leas tú mismo:

Al principio no te atreves a contárselo a tu familia por no preocupar, pero se necesita alguien al lado que te acompañe a las salas de espera para comentar las mansiones de los famosos en el Hola, que te dé la mano cuando esperas resultados

A veces no te apetece que te llamen luchadora o valiente, ni que te llamen, en general.Yo siempre intentaba entenderla y no es fácil. Pero tampoco lo es cuando yo me tomo una copita de más, me entra el drama y me pongo a llorar, a cantar o a lo que surja, y ahí está ella siempre.