Puigdemont convoca en Bruselas a los diputados de JxCat para valorar la reunión con ERC

La reunión entre el líder de JxCat, Carles Puigdemont, y la delegación de ERC que se ha desplazado a Bruselas ya ha terminado con avances en las negociaciones, aunque aún no hay nada cerrado, según fuentes soberanistas.

Una reducida delegación de ERC ha viajado a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont para escuchar la fórmula que propone para su elección como presidente de la Generalitat, después de que se aplazara el pasado martes el pleno de investidura, lo que generó tensión entre las fuerzas soberanistas.

Fuentes republicanas han indicado a Efe que el encuentro ya ha terminado y que, aunque aún no hay nada cerrado, la negociación "progresa adecuadamente".

"Ha ido bien y ha sido constructiva"

Fuentes de JxCat han señalado, por su parte, que la reunión "ha ido bien y ha sido constructiva", y que los contactos continuarán en los próximos días para "avanzar en la línea" de investir a Carles Puigdemont.

Las mismas fuentes han asegurado que las dos principales fuerzas independentistas "están en vías de restablecer la confianza perdida a raíz de la investidura fallida".

Puigdemont ha convocado mañana en Bruselas al conjunto del grupo parlamentario de JxCat -salvo los diputados investigados que no pueden salir de España por orden judicial- para evaluar las negociaciones.

En la reunión de hoy, en el hotel Husa President Park, cerca del centro de Bruselas, han participado los diputados de JxCat Elsa Artadi (portavoz), Albert Batet, Marc Solsona, Josep Costa y Laura Borràs, además de Damià Calvet (del PDeCAT), han informado a Efe fuentes conocedoras de la reunión.

Por parte de ERC, han asistido dos secretarios del Govern en la anterior legislatura, Pere Aragonés y Miquel Martín Gamisans, el dirigente de ERC Jordi Bacardit y la exconsellera Meritxell Serret.

ERC se limita a escuchar

Según las fuentes, los miembros de ERC acudieron con "perfil bajo", ya que no tienen poder de decisión y en principio solo han escuchado propuestas de JxCat.

Después de una semana en la que ERC ha dejado claro que quiere una investidura "efectiva" y sin consecuencias penales para los parlamentarios, una delegación republicana se ha desplazado a Bruselas para conocer la propuesta de Puigdemont para hacer posible su elección como presidente de la Generalitat.

El encuentro se ha celebrado con discreción y no ha trascendido cuál es la propuesta de Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, que sigue siendo el único candidato a la Presidencia de la Generalitat pese a la investidura fallida del pasado martes.

JxCat mantiene el silencio sobre la propuesta, pero desde el inicio de la legislatura ha defendido que se puede investir a Puigdemont sin violar el reglamento de la Cámara.

Este plan no está exento de dificultades, ya que el Tribunal Constitucional ha prohibido cualquier investidura de Puigdemont que no sea presencial y le ha requerido un permiso judicial -que no ha llegado a solicitar- en el caso que regresara de Bélgica.

ERC insiste en una investidura "efectiva", sin descartar la propuesta del líder republicano, Oriol Junqueras (en prisión), de que haya una presidencia "simbólica" para Puigdemont en Bélgica combinada con una "efectiva" en Cataluña, un planteamiento que hoy ha abonado el portavoz adjunto de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.

En todo caso, JxCat y ERC mantienen la predisposición a un acuerdo, con la incógnita del plazo que tendrán para dar con una solución, algo sobre lo que se pronunciarán los letrados del Parlament previsiblemente antes de la reunión de la Mesa del próximo martes.