Un hombre velando solo a su esposa provoca una ola de solidaridad

Sandra Pineda es una voluntaria del hospital de la localidad mexicana de Saltillo. Ella suele utilizar su cuenta personal de Facebook para pedir ayuda a sus vecinos para los enfermos ingresados con menos recursos.

El pasado martes, Pineda publicaba una imagen desgarradora. Un hombre solo estaba velando a su esposa en una sala del tanatorio completamente vacía. Solo le acompañaba su hijo discapacitado de 33 años, que no aparecía en la imagen.

La voluntaria escribió un mensaje junto a la imagen. "Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tiene ni café. Ni pan y ni una flor. Me da tristeza".

Pineda no esperaba el impacto que aquella petición de solidaridad iba a tener en sus vecinos. En poco tiempo, empezaron a llegar al velatorio centros de flores y donativos para hacer al viudo más llevadero el duelo.

Después, vecinos de todo el municipio se empezaron a presentar en el funeral para presentar sus respetos a la difunta y acompañar a su marido en el difícil momento. Incluso la Policía Local participó en el cortejo fúnebre de la fallecida.

"Que Dios los bendiga a todos", escribió la voluntaria cuando al final del entierro.