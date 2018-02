Amaia gana Operación Triunfo

España es de Amaia. La de Pamplona se ha proclamado este lunes ganadora de Operación Triunfo 2017. Lo ha hecho con 46% de los votos, imponiéndose a Aitana (42%) y Miriam (12%).

Se lleva un premio de 100.000 euros que le ha dejado sin palabras. Bueno, en realidad, así ha sido ella durante los tres meses y medio que ha estado en la Academia. "Es que no sé qué decir. Gracias. No sé qué decir, de verdad. Sólo puedo dar las gracias. Es que no tengo otra palabra. Roberto, lo siento muchísimo...", fueron sus primeras declaraciones al saberse ganadora. "Somos todos ganadores y no es por quedar bien, es porque de verdad lo pienso", dijo más acertadamente después.

Amaia, Aitana y Miriam han sido las que han llegado a la fase final del concurso. Antes cayeron Ana Guerra y Alfred, que tras su primera actuación en la gala no han conseguido el apoyo necesario del público para continuar. Ana Guerra se quedó con el 7% de los votos y Alfred consiguió el 8%.

El triunfo de Amaia no ha pillado por sorpresa a nadie y quien diga lo contrario miente. Sólo hay que ver cómo fue su salida de la gala 12, la última en la que recibieron valoraciones del jurado. Los cuatro de la mesa le dieron un 10 y se volvió a la Academia con un 40 en el bolsillo. Antes había conseguido salir elegida representante de España en Eurovisión junto a Alfred con el que cantará Tu canción y había logrado ser la favorita en tres galas.

De esta gala final, en la que cantó Miedo de M-Clan y Starman de David Bowie, se lleva dos importantes valoraciones: la de Joe Pérez Orive tras la primera actuación, que le dijo que "organiza perfectamente los sonidos y los silencios", y la de Mónica Naranjo, que habló después de la segunda. "Como artista te adoro pero como persona eres tan auténtica que te amo", le dijo la cantante.

De las anteriores se lleva grandes números musicales y anécdotas. La gala 3 fue la gala en la que hizo historia de la tele al interpretar City of Stars con Alfred, cuyo vídeo es el más reproducido del canal de OT en YouTube; aunque sin duda su gran actuación fue la del 2 de enero. Su Shake it out de Florence and the machine, de la que ella misma ha dicho que es su favorita, le sirvió para acabar de conquistar España. Esa noche el ejército de amaiers, con famosos como Dani Martín, Zahara, Macarena García o Cristina Pedroche, se consolidó.

Si algo ha demostrado Amaia en este tiempo es que desborda talento musical por todos los poros de su piel. Además de cantar, sabe tocar el piano, el ukelele, el piano y la batería. "Está preparadísima como música. Hará en la vida lo que quiera", aseguró Manu Guix antes de su actuación final. Pero no sólo desborda talento, desborda naturalidad. Célebre fue el momento en que en plena gala 5, antes de salir a actuar con Roi, le dijo a Roberto Leal: "Bastante bien, aunque yo me estoy haciendo un pis...".

Eso ha sido Amaia en plató pero su naturalidad, que le ha hecho convertido en Amaia de España, se ha visto especialmente dentro de la Academia. Ahí ha sido Amaia en estado puro. La Amaia que no se depila porque no le apetece, la de las entrevistas desastrosas, la que si no ha cagado lo cuenta, la que flipa como tú con el Mago Pop, la que no sabe si podría tener hijos... y la que ha conquistado a Alfred. Y viceversa. "Es lo mejor que me ha pasado en la Academia", ha dicho de él durante la gala.

Y un dato más: Amaia, que dice en voz alta sobre los programas de TVE lo que sus compañeros de OT no se atreven a decir, es esa que con solo cuatro fotos publicadas en Instagram consiguió más de 321.000 seguidores. Si es que se veía venir...