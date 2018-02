La escatológica confesión de Amaia antes de la final de 'OT'

El canal 24 horas de Operación Triunfo 2017 en YouTubeha echado el cierre. Los finalistas —Miriam, Alfred, Amaia, Aitana y Ana Guerra—, Noemí Galera —directora de la Academia— y Martí Rubira, el famoso recepcionista, se han despedido de la audiencia dando las gracias por estos meses de compañía.

Justo antes del cierre del canal, Amaia ha vuelto a dejar una de sus escatológicas confesiones.

"Ni me he lavado los dientes ni he cagado", ha dicho la pamplonica justo antes de emprender el camino al plató de OT.

Amaia hasta el último momento dándonos momentazos#OTDirecto5E#OTFinalpic.twitter.com/4qNt8TmLEd — Sr.Amargado de Raoul 🐘🌪 (@SrAmargadoGH) 5 de febrero de 2018

Poco después de las 21:30 de la noche, el canal ha emitido un pequeño vídeo con comentarios de los triunfitos y un breve texto:

"¡Gracias a todos por haber estado aquí! Próximamente volveremos con más novedades ¡Seguid atentos a las redes oficiales de OT!".

Este es el vídeo que se ha emitido poco antes del cierre.

Los usuarios no han podido contener la emoción y han publicado cientos de mensajes —muchos de ellos tristes— despidiéndose del formato.

Cuando era joven..estuve durante 3 meses siguiendo a un grupo de 16 chavales, 16 almas y un sueño, ellos han conseguido que muchos nos volviéramos a juntar detrás de una pantalla y disfrutar de sus vivencias dentro de una academia 24/7 (o casi).



Y si...al final LLORÉ pic.twitter.com/HsVa3svvxN — ⚡M.Bazinga⚡ (@MundoBazinga) 5 de febrero de 2018

Estoy llorando con este apagado de luces del final de OT... que depresión #OTFinal — Laura Yanes 🐢 (@LauraYanes29) 5 de febrero de 2018