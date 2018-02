Ernesto Sevilla responde a las críticas por cómo presentó los Goya con Joaquín Reyes

El humor, cómo no, ha sido la respuesta de Ernesto Sevilla ante las muchas críticas por cómo condujo la gala de los Premios Goya este sábado junto a Joaquín Reyes.

Algunos de quienes siguieron la ceremonia en directo a través de Twitter se quejaron de que la noche resultó aburrida y no sólo echaron de menos a Dani Rovira, el anterior presentador, sino que propusieron a Paquita Salas como alternativa para el año que viene.

Sevilla se ha referido a los Goya en su cuenta de Instagram, donde ha publicado una viñeta con su cara y el siguiente texto: "Nunca podréis conmigo porque soy idiota". El humorista añade el hashtag#goya2018, por lo que queda claro a qué se refiere.

La fotografía supera los 400 comentarios en 13 horas, muchos de ellos de apoyo.

Pues a mi me gustó y veo la gala todos los años hace ya muchos. Sois buenos, eso no hay duda.

Sin duda, vosotros y Paquita lo mejor de la gala, pero los del patio de butacas se toman tan en serio a sí mismos que no saben apreciar vuestro humor chanante... yo me río hasta cuando no decís nada, sois los mejores!!

Me encantais, los dos. Me gusta vuestro desparpajo y ese humor absurdo. Pero no estuvisteis bien en la gala. Puede ser culpa del guión. Del encorsetamiento. Puede. Pero no estuvisteis bien. Solo me vi la gala por vosotros y me sentí defraudada.😢😢😢😢

