Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes se divierten en 'El Hormiguero' y conquistan Twitter

Este lunes han ido a divertirse a El Hormiguero los presentadores de los últimos Premios Goya, los humoristas Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Y les hacía falta divertirse, porque desde que hicieron la gala no han parado de lloverles críticas.

Pero los dos chanantes se lo han tomado con su habitual sentido del humor, las han aceptado y encajado todas e incluso han revelado las que más les han gustado.

Eso sí, han explicado por qué en la gala dedicada a las mujeres presentaron dos hombres: "Se le propuso a tres actrices que presentaran la Gala, pero lo rechazaron, no sabemos los motivos".

Ana Morgade ha apuntado la casualidad de que tantos humoristas del momento sean de Albacete y Pablo Motos les ha arrancado el discurso que darían si recibieran un premio como los que presentaron.

Durante el test de viejoven, Sevilla ha incomodado a Motos al convertir un chiste de batas de viejos en una broma sobre la masturbación, un guiño muy diferente al humor blanco habitual del programa.

La humildad y el sentido del humor de ambos cómicos han conquistado Twitter, que se ha deshecho en halagos hacia ellos, tanto los que disfrutaron con los Goya como los que reconocen que fueron malos y ahora les da igual.

Pobres #ErnestoSevilla y #JoaquínReyes recogiendo y aceptando sus malas críticas por su presentación de los #Goya2018. Pues será por ser manchego o porque me gusta su humor absurdo y surrealista, pero a mí me gustaron y no me pareció tan horrible. #GoyasEHpic.twitter.com/8xV4fImEzb