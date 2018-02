Gemma Nuttall es una madre de 29 años y un milagro de la medicina que ha sido posible gracias a la intervención de dos estrellas de Hollywood, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

La joven británica se quedó embarazada en 2013 y le descubrieron un cáncer de ovario muy virulento. La operaron para quitarle parte de estos órganos porque bloqueaban el funcionamiento del corazón del feto, pero le recomendaron un tratamiento que terminaría con su embarazo. Ella se negó.

"Ella (su hija) me salvó la vida, fue la razón de que mi cáncer fuera descubierto. Sentía que tenía que devolverle el favor", ha explicado al Daily Mirror.

A las 26 semanas de embarazo tuvieron que hacerle una cesárea y operarla de urgencia porque el tumor se había extendido al cuello del útero. El bebé, Penélope, nació pequeño pero sano.

Después de dar a luz, recibió quimioterapia durante seis meses, lo que le brindó un año sin cáncer. Pero en 2015 descubrió que tenía un bulto en la cabeza. Era un tumor de grado cuatro y tuvo que someterse a neurocirugía, un proceso del que podía salir "sin volver a ser ella misma".

Parte del tumor tuvo que ser eliminado por radioterapia por su posición en el cráneo. Estuvo hinchada, sin poder ver por un ojo, durante otros seis meses, un tiempo en el que se separó de su pareja. Entonces empezó a tener dolores de cabeza y descubrieron que tenía otros ocho tumores cerebrales.

Le dieron entre seis y 12 meses de vida

Tras recibir quimio y radio, le dijeron que no había nada más que hacer. Tenía entre seis y 12 meses más de vida. "Me dijeron que tenía que hacer testamento. Sentí que me habían dado por perdida. Pero mi madre pensó: 'No acepto esto. No voy a dejar morir a mi hija", explica.

Su madre, de 56 años, vendió su casa y abrió una web para pedir donaciones para pagar el caro tratamiento de inmunoterapia de la clínica alemana Hallwang. En mayo de 2017, Gemma voló a Alemania para someterse a una primera sesión de 77.000 euros, sin dinero para la muy necesaria segunda fase.

Entonces empezó el cuento de hadas: recibió una llamada de Kate Winslet, que había leído sobre su caso en la web de su madre.

Winslet y DiCaprio subastaron tres cenas con Jack y Rose de 'Titanic'

La actriz contactó con su compañero de Titanic, Leonardo DiCaprio, para que a través de su fundación subastara tres citas con Jack y Rose, sus personajes en la película.

Lograron recaudar 1,3 millones de dólares, mucho más de lo que necesitaba Gemma, un extra con el que ambas han creado una fundación para casos similares.

En noviembre de 2017, los médicos alemanes informaron a Gemma de que su cuerpo estaba libre de cáncer. La inmunoterapia, un tratamiento muy novedoso, ha sido un éxito.

Winslet sorprendió en directo a Gemma cuando apareció en el programa de televisión This Morning para contar su caso, y reveló por qué había decidido intervenir.

"Perdí a mi madre en mayo por un cáncer de ovario y, en el momento en que nos dieron muy mal pronóstico para ella, tras cuatro años de lucha... decidimos mirar en otra parte y también nos topamos con esa clínica alemana y con la web de Gemma", recuerda.

"Vi todo lo que necesitaba reunir, porque en ese momento sólo tenía 9.000 libras. Mi madre estaba muy mal y pensé en lo orgullosa que estaría si pudiera hacer esto por otra joven madre. Empecé a correr la voz y pronto llegamos a los 200.000 dólares. Y pensé: 'Es el momento de llamar a mi amigo Leo", añade.

El resto, es un milagro.

