La sencilla pregunta de Leticia Dolera sobre el fútbol masculino y los telediarios que arrasa en Twitter

Cristiano Ronaldo no está fino, la Liga está casi decidida, a este Barça no lo para nadie... bla bla bla bla... fútbol, fútbol y por si no os ha quedado claro, más fútbol.

Cansada de esta realidad, la actriz Leticia Dolera ha planteado una sencilla pregunta en Twitter que ha recibido una ovación generalizada. Plantea Dolera:

¿Te imaginas los mismos minutos de telediario que se dedican al fútbol masculino, dedicados por ejemplo a la cultura? — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 4 de febrero de 2018

Las palabras de la actriz, que en muy pocas horas ya han generado más de 3.100 'me gusta', han abierto una interesante conversación en la red social con más de 250 comentarios:

M'encanta. — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 4 de febrero de 2018

Es una auténtica vergüenza lo de las tv. Y la cantidad de gente embobada mirando — Elena Saborido Gomez (@gomez_saborido) 4 de febrero de 2018

Hay TV de pago con mucha cultura y acceso a ella por todas partes. Pura demagogia es lo que se está haciendo aquí, y me está dando mucho asco. — Peibolster (@Peibolster) 4 de febrero de 2018

Siento mucho que le dé asco. No todo el mundo tiene acceso a tv de pago. Y en un informativo ,se deben contar muchas más cosas que fútbol — Elena Saborido Gomez (@gomez_saborido) 4 de febrero de 2018

Tiene acceso a bibliotecas municipales, con cultura para dar y tomar. El discursito ya empieza a salirse de madre, señoras. Buenas noches. — Peibolster (@Peibolster) 4 de febrero de 2018

Te imaginas q haces una película sin nuestro dinero? Harto de que el dinero de mis impuestos, que como ciudadanos nos asfixian, vayan parar a vuestras cuentas corrientes por hacer bodrios que no ve nadie. El fútbol español es de los mejores e interesa, todo lo contrario q el cine — JMarcos (@pepm91) 4 de febrero de 2018