Las mejores canciones de 'Operación Triunfo 2017'

Operación Triunfo ha llegado a su fin. El exitoso talent show de TVE cierra sus puertas con Amaia como gran ganadora. Amaia de España se ha alzado como la gran triunfadora seguida en el podium por Aitana y Miriam.

Se acabaron las galas, las clases con los Javis, el canal 24 horas... Ahora queda la música, las canciones que han sonado durante las 15 semanas que ha durado el programa, muchas de ellas como Shake it out, No puedo vivir sin ti o La revolución sexual con más de un millón de reproducciones en YouTube y otras como Lo malo posicionadas entre los temas más virales del mundo en Spotify.

Esas canciones forman parten de la playlist de El HuffPost con lo mejor de Operación Triunfo 2017. Se acabó el programa pero todavía queda mucha música por escuchar.