Otra condena para Larry Nassar: de 40 a 125 años de cárcel por abusos sexuales

El exmédico del equipo de gimnasia de EEUU, Larry Nassar, fue hallado culpable este lunes por un tribunal del estado de Michigan que le impuso una condena de un mínimo de 40 y un máximo de 125 años de prisión por haber abusado sexualmente de sus pacientes, en la que supone la tercera sentencia en su contra.

Este nuevo proceso, celebrado ante un tribunal del condado de Eaton (Michigan), se sumaba a otros dos a los que ya ha tenido que hacer frente el antiguo galeno, en los que al igual que el de este lunes resultó declarado culpable de todos los cargos.

La primera sentencia, impuesta por un tribunal federal en diciembre, condenó al acusado a 60 años de cárcel, mientras que la segunda, dictada el pasado 24 de enero por una corte del condado de Ingham (también en Michigan), le impuso una pena de entre 40 y 175 de prisión.

El juicio celebrado en el condado de Ingham estuvo marcado por la decisión de la jueza instructora del caso, Rosemarie Aquilina, de permitir a más de un centenar de víctimas exponer sus testimonios antes de dictar una sentencia con la que, según dijo de manera figurada, acababa de "firmar su sentencia de muerte".

"Me han impactado en lo más profundo (...). Las visiones de vuestros testimonios estarán siempre presentes en mis pensamientos", afirmó hoy Nassar en un mensaje aparentemente dirigido a todas sus víctimas y que fue leído por el acusado antes de escuchar esta nueva sentencia.

El proceso concluido hoy también ofreció una imagen poco usual cuando el pasado viernes el padre de tres de las víctimas, Randall Margraves, pidió a la magistrada que le dejara cinco minutos "a solas en una habitación con este demonio". Ante la lógica negativa de la juez, Margraves se abalanzó sobre Nassar con la intención de agredirle, si bien, las fuerzas del orden lograron evitar que el agraviado padre lograra su objetivo.

¿Demasiado permisivos?

El caso de Nassar, que se encuentra en prisión desde finales de 2016 tras ser acusado de tres cargos de conducta sexual delictiva de primer grado con una persona menor de 13 años y posesión de pornografía infantil, ha suscitado grandes críticas en el país por la permisividad de algunas autoridades ante las acusaciones.

Después de que a lo largo de las últimas semanas diversos altos cargos tanto de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad de Michigan State hallan presentado su dimisión, el diario The New York Times acusó hoy al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de no haber prestado la atención debida a las acusaciones.

De acuerdo con la prestigiosa publicación neoyorquina, la demora del FBI en sus pesquisas posibilitó que el exmédico siguiera abusando de sus pacientes a pesar de ya haber sido acusado formalmente por algunas de sus víctimas.

