Pánico en Wall Street: el Dow Jones registra la mayor caída en puntos de la historia

Wall Street ha cerrado este lunes con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales ha caído un 4,60 %, después de haber amortiguado su descenso desde un retroceso mucho mayor registrado una hora antes del cierre.

Tras concluir las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, se ha desplomado 1.175,21 puntos hasta 24.345,75 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ha caído un 4,10 % o 113,19 puntos, hasta 2.648,94 enteros.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el cotizan los principales grupos tecnológicos, ha retrocedido un 3,78 % o 273,42 puntos, hasta 6.967,53 enteros.

