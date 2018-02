Por qué Kylie Jenner ha mantenido su embarazo en secreto

Después de meses de rumores acerca de si estaba embarazada no, Kylie Jenner —la pequeña de los Kardashian—, ha anunciado que ha sido madre. Jenner, de 20 años, ha informado a través de Instagram de que ha tenido una hija que nació el 1 de febrero y ha explicado por qué ha preferido no hacer público su embarazo.

"Siento haberos mantenido en la oscuridad durante todos esos rumores. Entiendo que estáis acostumbrados a acompañarme en todo. Mi embarazo ha sido algo que he elegido no exponer al mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este rol en mi vida de la manera más positiva, sin estrés y sana que sabía. No había una exclusiva planeada. Sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y toda la emoción, así que elegir hacerlo de esta manera por mi pequeña y por nuestra felicidad", escribió.

Sabía que necesitaba prepararme para este rol en mi vida de la manera más positiva, sin estrés y sana que sabía"

Jenner también reflexionó sobre qué han supuesto estos meses para ella. "El embarazo ha sido la experiencia más bella, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y voy a echarlo de menos de verdad". También aprovechó para dar las gracias a su familia por el apoyo y a sus seguidores —más de 100 millones sólo en Instagram—por entender la decisión.

Además del comunicado, la benjamina de las Kardashian compartió un vídeo en YouTube titulado A nuestra hija, con imágenes de su vida y del nacimiento de la pequeña.