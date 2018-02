La aplaudida respuesta de Itziar Castro a esta broma de Broncano sobre su físico

La actriz Itziar Castro ha acudido como invitada a La Resistencia, el nuevo programa del cómico David Broncano en #0.

Castro estuvo nominada al Goya como mejor actriz de reparto por su papel en Pieles, la película dirigida por Eduardo Casanova.

Durante su entrevista con Broncano, Castro habló con humor de que no había sido elegida para aparecer una sesión de fotos de la revista Harper's Bazaar con motivo de los Goya.

La intérprete contó que cuando surgió la polémica hubo gente se puso de su lado y otra que no: "Hubieron muchos haters diciendo que es insano. Bueno, gordofobia a tope".

Después de esa frase, Castro aseguró que finalmente había hecho esa sesión con la revista. "He salido ganando porque me han hecho más fotos, porque como soy XXL con una no tenían suficiente", dijo en tono de humor. A lo que Broncano respondió: "Han tirado de panorámica del iPhone".

"No. Lo hemos en hecho en iPad porque en iPhone no cabía", replicó Castro, que se llevó el aplauso unánime del público.

Sus palabras han generado una ola de aplausos en redes sociales.

