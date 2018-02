Eneko Sagardoy, Goya al actor revelación, está cobrando el paro

El actor guipuzcoano Eneko Sagardoy, último ganador del Premio Goya al Actor Revelación, ha señalado hoy en Bilbao que desde el pasado diciembre está cobrando el paro y que con ese dinero afronta los gastos de promoción de las películas en las que ha participado, como Handia y Cuando dejes de quererme.

Sagardoy ha comentado su situación personal durante la presentación a los medios hoy en Bilbao de esta última película, rodada el año pasado a las órdenes del guionista pasado a la dirección cinematográfica Igor Legarreta.

Preguntado sobre lo que le ha supuesto el Goya recibido el pasado sábado, Sagardoy ha señalado que de momento no le ha reportado "nada", aunque ha reconocido que le han comenzado a llegar "proyectos ilusionantes" que acometerá a partir de mayo.

Ha apuntado que entre 2016 y 2017 rodó cuatro películas que se están estrenando ahora, y entre 2016 y 2018 ha participado en cuatro obras de teatro.

"Ahora estoy de gira con dos obras de teatro y tengo pendiente el estreno de dos películas; es decir, no dramatizo absolutamente nada sobre mi situación laboral porque más del 80 % de los actores estamos en paro", ha dicho.

"Pero es verdad que, a efectos administrativos, ahora mismo estoy cobrando el paro con el que afronto todos los gastos de promoción, que no salen gratis", ha señalado.

Eneko Sagardoy ha explicado que cuenta esta situación "porque es una realidad" y cree que destruye también "varios estereotipos de lo que es la vida de un actor cuando gana un premio o está estrenando películas".

"Pero para nada mi situación es dramática", ha reiterado. Sagardoy ha adelantado que a partir de mayo comenzará el rodaje de una película y participará en una obra de teatro.

"Tengo proyectos muy ilusionantes y espero que el premio me sirva al menos para acceder a pruebas, lo que ya es un lujo hoy en día", ha enfatizado, para agregar que intentará "trabajar en lo que sea, en cosas pequeñas y en cosas grandes".

Sobre la película que le ha catapultado al éxito, "Handia", el joven actor guipuzcoano ha comentado que "el éxito de la película no es el gigante, porque la cinta habla de dos hermanos. El gigante está ahí y sirve de excusa para contar todo lo que se narra en el filme". "No obstante, no deja de haber sido un reto el haber aumentado la talla de un actor en 45 centímetros y 140 kilos de peso", ha concluido.

Sobre la fama que le ha reportado el Goya, Sagardoy ha señalado que se trata de "una situación muy bonita" que vive "con mucha ilusión" porque el premio da "esa tranquilidad de que no tendrás un panorama desolador" en el futuro profesional.