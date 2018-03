Feminismo de la 'A' a la 'Z': todas las palabras que deberías saber

Durante el último año, el feminismo y la revolución de las mujeres han estado presentes en todo el mundo. Desde las marchas de mujeres en enero contra la toma de posesión del presidente misógino Donald Trump hasta la huelga feminista convocada a nivel internacional para el próximo 8 de marzo, pasando por denuncias históricas que han derivado en el movimiento #Metoo o #TimesUp contra el acoso sexual y el abuso de poder.

Programas de televisión (aunque, desgraciadamente, no todos), medios de comunicación, redes sociales... El feminismo ha calado fuerte en diferentes ámbitos y también es tema de conversación en reuniones de amigos o familiares, en debates públicos y en instituciones políticas. De hecho, ha sido la palabra del año 2017 en Estados Unidos.

El feminismo viene acompañado de nuevos conceptos y muchos se pierden entre tantos vocablos: sororidad, discriminación positiva, masculinidades, heteropatriarcado, cisgénero...

Es normal que, si no estás muy puesto en el tema, entender estas palabras te resulte algo complejo. Pero el feminismo es cosa de todos y, si se consigue una sociedad igualitaria, se consigue un mundo más justo. Tanto para hombres como para mujeres. Por eso es importante saber a qué se refieren todos estos términos.

A

Agresión sexual: DELITO contemplado en el artículo 178 del Código Penal como un atentado contra la libertad sexual de otra persona. Se considera delito si se atenta "utilizando la violencia o intimidación". Es una agresión sexual cuando NO HAY CONSENTIMIENTO de por medio. Ejemplo: es delito acosar a las mujeres en el metro, tocarlas sin su consentimiento, violarlas o hacer cualquier cosa con su cuerpo cuando ella no esté plenamente consciente.

Nota: Una agresión sexual es una agresión sexual. Da igual que la víctima vaya por la calle con burka o desnuda, totalmente sobria o muy ebria, sea grande o pequeña.

Amor romántico: se trata de la idea occidental de lo que llamamos "amor". Tiene un significado cultural y construido a través de diferentes medios, de la educación, de las amistades, de películas... Incluso la RAE define el amor como el "sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión a otro ser".

El movimiento feminista defiende que los seres humanos no son la mitad de nadie. Una idea equivocada del amor puede llevar a que los más jóvenes reproduzcan comportamientos peligrosos en sus propias relaciones como los celos, el pensar que las chicas necesitan la protección de los chicos o el considerar a la otra persona de tu propiedad. "¿Quien bien te quiere te hará sufrir?" ¡No!...

'B'

Bisexualidad: orientación sexual de quienes sienten atracción (sexual, emocional o romántica) hacia personas de más de un género y/o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera ni con la misma intensidad. Ni es una fase ni los bisexuales son lesbianas o gays "reprimidos".

Bifobia: Fobia a los bisexuales. No se trata de fobia por su condición "homosexual" —algunos consideran que al ser bisexual eres mitad heterosexual y mitad homosexual—, hay que hablar de "homofobia" y "bifobia" como discriminaciones diferentes.

Bollera: Insulto o no, dependiendo de quién lo diga, para referirse a las mujeres lesbianas. Muchas de estas mujeres se han reapropiado del término y se llaman a sí mismas bolleras, lo cual no resulta ofensivo. Si un hombre blanco heterosexual utiliza la palabra "bollera" no significa lo mismo que si la utiliza una mujer lesbiana o un hombre homosexual.

'C'

Cisgénero: Término que se utiliza para describir a aquellas personas cuya identidad de género y su género asignado al nacer coinciden. Es decir, una persona transexual no es cisgénero.

Cunnilingus: práctica sexual que consiste en estimular los órganos genitales femeninos y que muchas mujeres no reciben de su pareja porque, todavía en el siglo XXI, algunos hombres entienden que practicar "sexo oral" consiste solo en hacerles felaciones a ellos y a otra cosa mariposa.

Cuotas: las leyes de cuotas obligan a que haya una distribución paritaria en las empresas, así como en los cargos de elección popular y representación. Esto se hace con el fin de obtener una mayor presencia de mujeres en los puestos directivos Se trata de ejercer discriminación positiva en ambientes que siguen masculinizados y donde predominan los hombres. Y no porque las mujeres estén menos capacitadas, sino porque quedan relegadas a la hora de optar a altos cargos.

'D'

Deconstrucción (en el feminismo): Difícil proceso por el que las personas revisan los conceptos y los estereotipos sociales históricos y tratan de volver a construirlos con una perspectiva de género. Un ejemplo es la deconstrucción de la masculinidad hegemónica por la que los hombres toman consciencia de su posición privilegiada y tratan de desprenderse de clichés, estereotipos y gestos machistas. Lo cuentan Ritxar Bacete u Octavio Salazar en sus libros Nuevos hombres buenos y El hombre que no deberíamos ser.

Discriminación positiva: Es un concepto que se utiliza para describir las políticas sociales orientadas a mejorar la vida de grupos que hayan sufrido discriminación. Un ejemplo de ello son las cuotas (ir a la letra 'C'). El objetivo de la discriminación positiva es conseguir una mayor igualdad. Es un hecho que las mujeres nacen siendo discriminadas en comparación con los hombres en la mayoría de indicadores sociales. La discriminación o acción positiva trata de corregir esas desventajas iniciales para que mujeres y hombres partan del mismo punto.

'E'

Empoderamiento de las mujeres: Proceso por el cual las mujeres, en contextos de desventaja y discriminación de género (es decir, en MUCHOS contextos), refuerzan sus capacidades y luchan por tener protagonismo tanto en lo personal como en lo público. De esta manera buscan participar en tomas de decisiones, acceso a recursos y procesos sociales. El GIRL POWER de toda la vida, vamos.

'F'

Falocentrismo: Término acuñado por el filósofo Jacques Derrida, que trata de exponer que el problema de géneros se debe a una generalización del género masculino. El falocentrismo desde la perspectiva feminista es la idea (errónea) de que el falo es el centro de la sexualidad. Un ejemplo de falocentrismo es cualquier vídeo de porno mainstream, en el que cuando el hombre acaba, se da por acabado el polvo.

Feminazi: Insulto inventado por aquellos que temen perder su posición privilegiada debido a los logros feministas por la igualdad. Se utiliza para comparar a las mujeres que luchan por sus derechos y por la igualdad con los nazis que asesinaron a seis millones de personas. ¡Igualito!

Feminismo: Movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido objeto. Esta toma de conciencia mueve a las mujeres a la acción para liberarse y tratar de transformar la sociedad para que sea más igualitaria.

Follar: lo que no vas a hacer si tu forma de ligar es acosar a las chicas o ser el babas de la discoteca.

'G'

Gordofobia: odio estético hacia las personas gordas. El movimiento feminista critica el escarnio a lo gordo que se da en las sociedades occidentales, así como en los medios de comunicación y en la publicidad. Se trata de una discriminación global que, en el ámbito público, perjudica a las mujeres, ya que se las exige reproducir los cánones de belleza impuestos en la sociedad. La gordofobia deshumaniza a quienes no cumplen estos cánones. Sin ir más lejos, en enero de este año la actriz Itziar Castro denunció la 'gordofobia' de una revista por dejarla fuera de un reportaje en el que mostraba a los nominados de los Goya "al desnudo".

Guarra: Persona que es muy sucia o se comporta de manera grosera/ También se usa como insulto machista tanto por hombres como por mujeres para referirse únicamente a las mujeres (No, no es lo mismo que llamen a un chico "guarro" que a una chica "guarra") y culpabilizarlas por sus relaciones con otras personas.

'H'

Hembrismo: Concepto (inventado) utilizado para referirse erróneamente a "lo contrario al machismo". El que es machista es debido a un proceso sociológico y psicológico que ha pasado esa persona, fruto de una sociedad patriarcal en la que el rol del hombre (macho) es ser fuerte, sin emociones, invencible... Pero el rol de la mujer (hembra) en esta misma sociedad es la antítesis: es sumisa, subordinada, emocional, delicada... Atendiendo a esto, se deduce que no es posible que exista el hembrismo como subordinación del hombre ante la mujer, ya que el concepto "hembra" no conlleva ningún tipo de poder, sino sumisión. El machismo se construye porque vivimos en una sociedad que es machista desde el principio de la Historia.

Homofobia: Aversión (que procede de la ignorancia) hacia las personas homosexuales.

Heteropatriarcado: Aunque algunas feministas no aprueban este concepto, se trata de una evolución del término "patriarcado" que se refiere a un sistema político en el que el género masculino y la heterosexualidad son dominantes. Esto es un sistema que ejerce opresión no sólo contra las mujeres, sino también contra el colectivo LGTBIQ+.

'I'

Interseccionalidad: Es una teoría sobre las identidades sociales que explica que varias categorías sociales, culturales y biológicas —como el género, la raza, la clase social...— interaccionan en el mismo nivel. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que ser una mujer blanca de clase baja. O no es lo mismo ser una mujer blanca de clase baja, que será discriminada por ser mujer y por no tener recursos; que una mujer negra de clase baja, que será discriminada por ser mujer, negra, y con pocos recursos económicos.

'M'

Machirulo: viene de las palabras "macho" y chulo" y suele referirse a aquellos hombres machistas que alardean de serlo.

Machismo: Es la actitud o manera de pensar que defiende que los hombres son superiores a las mujeres.

Mansplaining: manía que tienen muchos hombres de explicar algo a las mujeres de manera paternalista o condescendiente. Como si ellas fuesen de otro planeta, vaya. Muchos hombres no explican de igual manera cómo cambiar la rueda del coche a un hombre que a una mujer, por ejemplo.

Manspreading: manera de sentarse de algunos hombres, en especial en el transporte público, con las piernas abiertas, invadiendo el espacio de otros asientos y argumentando que es por el tamaño de sus genitales.

Maricón: insulto o no, dependiendo de quien lo utilice, para referirse a los homosexuales. También se usa como adjetivo despectivo: la expresión "no seas maricón" equivale para algunos a decir "no tengas miedo". Al igual que la palabra "bollera", muchos homosexuales se han reapropiado del término y lo utilizan para autodenominarse.

Masculinidad hegemónica: es un concepto utilizado para referirse a la forma de masculinidad dominante en las sociedades patriarcales, así como la subordinación de las mujeres a los hombres. Los hombres aprenden desde la infancia a ser fuertes y esconder sus sentimientos. A no llorar, "como una chica" o a ser más propensos a la violencia. Acabar con ella no sólo haría a los hombres más humanos y liberaría en parte a las mujeres, si no que ahorraría millones en las sociedades actuales.

'N'

NiUnaMenos: Lema que dio nombre a un movimiento feminista contra la violencia machista. Surgió en Argentina, donde cada 30 horas asesinan a una mujer por violencia machista. Un grupo de periodistas, artistas y activistas lo creó y más tarde se expandió por otros países y ha logrado llevar el feminicidio a la agenda pública. Ha dado nombre a canciones que son un grito contra la violencia machista como ésta de Rebeca Lane.

'O'

Otredad: es una construcción social a través de distintos mecanismos psicológicos y sociales. Al reconocer la existencia del "otro", la propia persona asume su identidad. Como recogió Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo, las mujeres son "las otras" y esto implica que son discriminadas. El espacio de la otredad es aquél al que se le niega el poder de representación.

'P'

Patriarcado: se trata de la manifestación tanto en lo personal como en lo público del dominio masculino sobre las mujeres y la opresión hacia las mismas. Un sistema patriarcal es aquél que avala y permite esta subordinación de las mujeres a los hombres. Hoy en día, todos los países del mundo se rigen por un sistema patriarcal.

'S'

Sororidad: hace referencia a la hermandad entre mujeres y al hecho de percibirse como iguales, de aliarse y apoyarse ante el sistema patriarcal.

'T'

Trans: personas que sienten, identifican y expresan su género de manera opuesta al sexo que le fue asignado al nacer.

Travesti: que se visten y se comportan de una manera que en la sociedad se considera propia del género contrario.