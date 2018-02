La justicia británica mantiene en vigor la orden de detención contra Assange

Un tribunal británico ha decidido este martes mantener en vigor la orden de detención que pesa sobre el activista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, que permanece refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012.

La sentencia de la Corte de Magistrados de Westminster, que se puede apelar ante instancias superiores, respalda una orden que se dictó cuando Assange violó las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido al entrar en la legación diplomática.

A pesar de que los medios de comunicación ya han dado por fracasado este intento de que cese la orden de detención en su contra, Assange ha escrito en su cuenta de Twitter que aún no todo está decidido:

Wall to wall fake news stating stating the government won today's hearing. Nothing of the sort has happened. The hearing is still happening. Only one point has been ruled on. https://t.co/8UAUQV0hNi