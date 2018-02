TENDENCIAS

La nieve es tóxica y otras cuatro curiosidades que te dejarán helado

¿Alguna vez te has preguntado por qué no cuaja la nieve en tu ciudad?, ¿por qué es de color blanco? No es mal momento para conocer algunos secretos que guardan estos cristales de hielo. Aquí tienes cinco cosas que tal vez no conocías de la nieve.