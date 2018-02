Otro gran FAIL de Trump al intentar coger de la mano a Melania

No es la primera vez que llama la atención la forma en que Melania Trump responde a su marido cuando éste le quiere agarrar la mano en público. Después de darle un codazo para que se pusiera la mano derecha en el corazón durante el himno nacional y de que las cámaras captasen el momento en el que ella le da una brusca palmada cuando él intenta agarrarle la mano, los Trump han vuelto a protagonizar un momento bastante... ¿incómodo?

Las imágenes las han captado las cámaras de NBC News y muestran a Melania con un abrigo amarillo y los brazos por dentro del abrigo, sin haberlos metido por las mangas. Parece que Trump no se percató de esto, y en un momento dado trata de darle la mano al brazo invisible de su mujer. Otro epic fail para la lista del presidente de los Estados Unidos.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN