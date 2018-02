'Sálvame' quiere explotar la audiencia de OT y los fans se cabrean

Operación Triunfo ha terminado. O más o menos. El martes 13 de febrero habrá otra gala especial, por aquello de estirar la gallina de los huevos de oro y las audiencias de récord.

Lo hace Televisión Española y también Sálvame. El programa de Telecinco ha decidido nutrirse también de los contenidos de talent show y ha acudido a la rueda de prensa celebrada esta mañana con los cinco finalistas. Allí una de las preguntas fue para Amaia: "¿Te gustaría venir a Sálvame?". Y, claro, ella respondió como mejor pudo: "Si es con respeto no me importa. Me hace ilusión, me siento importante".

Amaia diciendo que le hace ilusión ser hoy la prota de Sálvame 😂 es que la adoro 💖 #OTfinalistas#aguacotet.co/nQJUtSAs26 — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) 6 de febrero de 2018

La frase de la ganadora de OT sirvió para que dedicasen buena parte del programa, a ella y a sus compañeros, y que en redes sociales compartiesen confesiones y encuestas.

Desde aquí confesamos que somos muy fans de Amaia. Y de Aitana War, de Miriam, de Alfred... ¡de todos! Estamos in love, como vosotros. #aguacote#yoveosálvame@fabricatele — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 6 de febrero de 2018

Encuestas que no gustaron demasiado a los fans del programa de TVE, que utilizaron al hashtag #aguacote para cargar contra Sálvame y recuperar la pregunta que Cepeda les hizo al salir de la Academia: "¿No tenéis programas propios?"

Estas son algunas de las valoraciones que hicieron en Twitter y que convirtieron al programa en Trending Topic.