Sara Sálamo no está dispuesta a permitir que se le carguen responsabilidades que no son suyas. La actriz ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twiter para que un medio local deje de calumniarla a ella y a su pareja, el futbolista Isco Alarcón.

El medio Don Balónpublicó este lunes una noticia en la que culpaba a la actriz del bajo rendimiento del futbolista del Real Madrid. Según este medio, la "vida loca" que lleva la pareja es la responsable de "los constantes desatinos" del jugador.

Según Don Balón, el futbolista malagueño llevaba una vida más bien "casera" porque no se solía dejar ver por los locales nocturnos de Madrid. Hasta que empezó a salir con la actriz. Ahora, el medio asegura que "las cenas y las reuniones sociales copan la agenda nocturna del jugador".

El futbolista Isco Alarcón y la actriz Sara Sálamo pasean a sus perros por un parque de Madrid.

Este medio ha asegurado, además, que ha sido el propio entrenador del club, Zinedine Zidane, el que ha hecho pública la información por estar, supuestamente, harto del comportamiento del jugador.

A Sara Sálamo no le ha sentado nada bien esta publicación y ha amenazado Don Balón con emprender acciones legales. Los seguidores de la actriz le han apoyado de forma masiva con esta decisión.

Ahorrate los tweets y adopta las medidas ya, tiempo que ganas, porque no van a parar.

Terrible... Tu pareja es de las mejores cosas que nos han pasado a los madridistas y lanzar acusaciones así contra ambos no tienen nombre... Me encanta el tema de "la modelo..." Todo bien... Ánimo. Y dile a él que no nos deje nunca