Se alarga la incertidumbre: no habrá hoy informe de los letrados del Parlament

Los letrados del Parlament han pospuesto la entrega del informe sobre los plazos para investir a un presidente de la Generalitat tras el aplazamiento del pleno que decretó el presidente de la Cámara, Roger Torrent.

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, estaba previsto que el informe se abordara en la reunión de la Mesa del Parlament que ha empezado a las 10 horas, pero finalmente no se hará.

Las citadas fuentes señalan que el informe está redactado pero los letrados tienen que acabar de cerrar algunos flecos y prefieren que se aborde en una próxima reunión de la Mesa.

El aplazamiento del pleno generó dudas sobre los mecanismos para votar un presidente: el Parlament tiene dos meses para votar la investidura y no está claro si el tiempo empezó a correr el día que se suspendió el plenario o si aún no ha empezado la cuenta atrás porque no llegó a celebrarse el debate.

Si el escenario es el primero, el tiempo apremia a JxCat y ERC para llegar a un pacto de investidura, mientras que, si es el segundo, los dos partidos tendrían más margen para un acuerdo.

Los letrados han analizado en profundidad el reglamento del Parlament y la ley catalana de Presidencia, cuyo artículo 4.6 establece que "si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato ha sido elegido, la legislatura queda disuelta automáticamente".

Los independentistas consideran que la cuenta atrás de dos meses no ha empezado porque no se ha llegado a hacer esa "primera votación de investidura" a la que hace referencia la ley, teniendo en cuenta que el pleno ni siquiera llegó a reunirse porque Torrent lo aplazó antes.

En cambio, la oposición interpreta que sí se cumple la premisa de la ley de que "ningún candidato ha sido elegido" y que debe activarse la cuenta atrás de dos meses antes de la convocatoria de elecciones.