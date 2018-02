Una gata encorbatada, Pamela Anderson, Twitter... las compañías de Assange en la embajada

Julian Assange vive desde agosto de 2012 confinado "en una pequeña oficina, sin poder tomar la luz del sol y sin respirar aire fresco". La embajadora ecuatoriana en Londres, María Fernanda Espinosa, describía así recientemente las condiciones en las que vive el fundador de WikiLeaks. "Hasta las personas que están en centros de detención pueden salir al patio, pueden hacer deporte. Eso no ocurre con Assange". Su situación "no es sostenible", agregaba la diplomática.

Assange se refugió en la legación para evitar que el Gobierno británico lo extraditase a Suecia, donde se enfrenta a una demanda por violación. ¿Cómo se soporta el hecho de vivir durante casi seis años en un espacio de unos 30 metros cuadrados?

Hay una serie de cosas y personas importantes que lo acompañan y hacen su vida sea algo más llevadera:

UNA GATA ENCORBATADA

Los hijos de Assange le regalaron una gata a principios de 2016 para que le hiciera compañía. No ha trascendido su nombre, aunque el animal tiene una cuenta en Twitter, @EmbassyCat, en la que aparecen numerosas fotos y reflexiones felinas.

La gata de Assange en la ventana de la embajada, este martes.

'Small curs are not regarded when they grin; But great men tremble when the lion roars' @DiploMogpic.twitter.com/MxLgvZllE1